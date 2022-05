Примера. Атлетико - Реал 1:0. Победили более мотивированные

"Атлетико" абсолютно по делу выиграл дерби, которое уже не имело для "Реала" турнирного значения - это краткое резюме увиденного.

"Сливочные" на поле появлялись эпизодически. Так, под конец первого тайма на ворота в ходе быстрой атаки вывалился Йович, но в своем стиле пробил прямо во вратаря. Потом еще был выстрел Крооса мимо, парочка заблокированных попыток и мощный штрафной Асенсио в концовке - и на этом все.

Не такой "Реал" мы привыкли видеть, но что взять, если Модрич, Бензема, Алаба, Карвахаль, Винисиус и Менди остались вне стартового состава? Предоставив им отдых, Анчелотти сам отдал карты в руки Симеоне.

1 - Atlético de Madrid have scored their first penalty goal in LaLiga against Real Madrid since March 2010 (Diego Forlán). New. pic.twitter.com/9RCE5AQCi9