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Примера. Атлетико - Реал 1:0. Победили более мотивированные

Испания
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(1 голосов)

А Лунин был неплох

Примера. Атлетико - Реал 1:0. Победили более мотивированные

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" абсолютно по делу выиграл дерби, которое уже не имело для "Реала" турнирного значения - это краткое резюме увиденного.

"Сливочные" на поле появлялись эпизодически. Так, под конец первого тайма на ворота в ходе быстрой атаки вывалился Йович, но в своем стиле пробил прямо во вратаря. Потом еще был выстрел Крооса мимо, парочка заблокированных попыток и мощный штрафной Асенсио в концовке - и на этом все.

Не такой "Реал" мы привыкли видеть, но что взять, если Модрич, Бензема, Алаба, Карвахаль, Винисиус и Менди остались вне стартового состава? Предоставив им отдых, Анчелотти сам отдал карты в руки Симеоне.

"Матрасники" обязаны были побеждать крупно, однако с реализацией у них беда - это сильно помогло Андрею Лунину, который сегодня дебютировал в Ла Лиге-2021/22.

Спасти своих украинцу довелось только раз - после выхода на ворота Матеуса Куньи во втором тайме Андрей здорово сложился и не дал пробить "под собой". В остальном "Матрасники" мазали сами - Гризманн и Карраско запороли не менее 4-5 верных шансов, причем в одном из эпизодов Янник попал в штангу.

Возможно, "Атлетико" вообще бы не забил с таким-то невезением, но помог пенальти. Хесус Вальехо еще раз показал, что ему нечего делать в Мадриде, затолкав в своей штрафной Кунью, и Карраско с точки легко развел Лунина и мяч по разным углам.

1:0, а ощущение, что наиграли на все 3 - вот что значит разница в мотивации. "Реал" уже чемпион и может проигрывать хоть и все оставшиеся до конца сезона матчи, это ничего не изменит. "Атлетико" же победа позволила укрепиться на 4-м месте с 64 очками; отрыв от "Бетиса" вырос до 6 баллов, и это уже почти гарантированная ЛЧ на следующий сезон.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал" - 1:0

Гол: Карраско, 40 (с пенальти)

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду (Фелипе, 73) - Льоренте, Коке, Кондогбья, Карраско (Ренан Лоди, 90+3) - Корреа (Гризманн, 46), Матеус Кунья (де Пауль, 89)

"Реал": Лунин - Васкес, Милитао (Менди, 68), Вальехо, Начо - Камавинга, Каземиро (Вальверде, 61), Кроос (Модрич, 68) - Асенсио, Йович (Винисиус, 61), Родриго

Предупреждения: Льоренте, 37, Савич, 63 - Йович, 20, Васкес, 28, Вальехо, 38, Начо, 71

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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hrdhrd (Украина)
09.05.2022 в 00:15
Игра показала, что Йовича нужно продавать)) Ему даже в старте лень бегать и что-то делать на поле. И Асенсио если Милан очень хочет, нужно продать)
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
09.05.2022 в 00:13
Мадридський ЦИРК
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
09.05.2022 в 00:31
Соловйов, ти знову щось наплутав, клоуни в суботу грали
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0
-1

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