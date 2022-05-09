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Реал отказался от покупки Холанда из-за требования Райолы по отступным

Испания
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К "Сити" таких требований нет?

Реал отказался от покупки Холанда из-за требования Райолы по отступным

Фото: twitter.com/BVB

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Мадридский "Реал" отказался от покупки Эрлинга Холанда из-за требования Мино Райолы прописать в контракте сумму выкупа в 150 миллионов евро со второго сезона, сообщает Cadena SER.

Утверждается, что это условие не устроило президента "Реала" Флорентино Переса и Мино Райола получил отказ.

Мино Райола был агентом Эрлинга Холанда. Он умер в прошлом месяце.

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Ранее сообщалось, что "Сити" выплатит отступные за Эрлинга в размере 75 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
cadenaser.com

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