Когда-то его перехватили у Барселоны. Хавбек Реала может вернуться в Бетис

Полузащитник "Реал" Дани Себальос может летом сменить команды. Об этом передает AS.

По данным источника, мадридский клуб готов отпустить футболиста за семь миллионов евро. У него заканчивается контракт летом 2023-го, а потому его боятся потерять бесплатно. На хавбека претендует "Бетис".

???? El @RealBetis maneja todavía el regreso del utrerano, pero no quiere llegar a las cifras de traspaso que pretende el @RealMadridhttps://t.co/EMGMRnsNEx — Diario AS (@diarioas) May 9, 2022

Символично, что летом 2017-го Дани перешел в "Реал" именно из состава "бетикоса". В тот год он стал лучшим футболистом молодежного Евро, а мадридцы за более чем 16 миллионов смогли увести его из-под носа "Барселоны".

В текущем сезоне на счету Себальоса лишь 292 сыгранные минуты.