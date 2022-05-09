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Когда-то его перехватили у Барселоны. Хавбек Реала может вернуться в Бетис

Испания
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Не самый удачный трансфер "сливочных"

Когда-то его перехватили у Барселоны. Хавбек Реала может вернуться в Бетис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реал" Дани Себальос может летом сменить команды. Об этом передает AS.

По данным источника, мадридский клуб готов отпустить футболиста за семь миллионов евро. У него заканчивается контракт летом 2023-го, а потому его боятся потерять бесплатно. На хавбека претендует "Бетис".

Символично, что летом 2017-го Дани перешел в "Реал" именно из состава "бетикоса". В тот год он стал лучшим футболистом молодежного Евро, а мадридцы за более чем 16 миллионов смогли увести его из-под носа "Барселоны".

В текущем сезоне на счету Себальоса лишь 292 сыгранные минуты.

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В статье: Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Даниель Себальос
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