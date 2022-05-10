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Реал предложит Бензема новый контракт

Испания
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Француз может остаться в мадридском клубе

Реал предложит Бензема новый контракт

Карим Бензема

Новина українською

Мадридский "Реал" предложит новый контракт 34-летнему нападающему Кариму Бензема. Об этом сообщает издание Sport.es.

Действующее соглашение с французским футболистом истекает летом 2023 года. Тем не менее, блестящая игра Карима в нынешнем сезоне заставила руководство "Реала" сесть за стол переговоров.

Сообщается, что мадридский клуб предложит Бензема контракт до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла лиги Карим в 30 матчах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Sport.es.

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