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Реал предложит Бензема новый контракт
Француз может остаться в мадридском клубе
Карим Бензема
Мадридский "Реал" предложит новый контракт 34-летнему нападающему Кариму Бензема. Об этом сообщает издание Sport.es.
Действующее соглашение с французским футболистом истекает летом 2023 года. Тем не менее, блестящая игра Карима в нынешнем сезоне заставила руководство "Реала" сесть за стол переговоров.
Сообщается, что мадридский клуб предложит Бензема контракт до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне Ла лиги Карим в 30 матчах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.
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