Реал предложит Бензема новый контракт

Мадридский "Реал" предложит новый контракт 34-летнему нападающему Кариму Бензема. Об этом сообщает издание Sport.es.

Действующее соглашение с французским футболистом истекает летом 2023 года. Тем не менее, блестящая игра Карима в нынешнем сезоне заставила руководство "Реала" сесть за стол переговоров.

Сообщается, что мадридский клуб предложит Бензема контракт до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла лиги Карим в 30 матчах забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.