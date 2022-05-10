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Дани Алвес хочет продолжать играть минимум до чемпионата мира в ноябре
А контракт до сих пор не продлили
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Дани Алвес может уйти из клуба так как ему так и не предложили новый контракт, сообщает Diario Sport. Он хочет играть до начала Чемпионата мира в Катаре.
Текущее соглашение с бразильцем рассчитано до конца сезона.
Сообщается, что продление контракта с Алвесом маловероятно на фоне возможного прихода в команду защитника Сесара Аспиликуэты.
Напомним, что Алвес вернулся в "Барселону" в ноябре 2021. Он стал первым подписанием Хави.
В этом сезоне Алвес сыграл 14 матчей за "Барселону", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
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