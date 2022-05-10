Дани Алвес хочет продолжать играть минимум до чемпионата мира в ноябре

Защитник "Барселоны" Дани Алвес может уйти из клуба так как ему так и не предложили новый контракт, сообщает Diario Sport. Он хочет играть до начала Чемпионата мира в Катаре.

Текущее соглашение с бразильцем рассчитано до конца сезона.

Сообщается, что продление контракта с Алвесом маловероятно на фоне возможного прихода в команду защитника Сесара Аспиликуэты.

Напомним, что Алвес вернулся в "Барселону" в ноябре 2021. Он стал первым подписанием Хави.

В этом сезоне Алвес сыграл 14 матчей за "Барселону", забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.