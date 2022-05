Примера. Бетис продолжает гонку за Атлетико, сверхважная победа Гранады

Совсем недавно "Бетис" победил "Валенсию" по пенальти в финале Кубка короля, и сегодня снова подтвердил свое превосходство.

Вообще матч получился не самым интересным для просмотра - порой складывалось впечатление, что у команд банально не хватает бензина на заключительную часть сезона. Перевеса ни у кого не было, вратари справлялись с нечастыми ударами; темп игры - в лучшем случае средний.

Примерно с 50-й минуты высокое давление "Валенсии" начало работать и "Бетису" стало тяжелее, но - парадокс - именно в этот момент гости и забили. Виллиан Жозе идеально разобрался в штрафной - лучше бы не смог даже Бензема.

"Валенсия" пошла отыгрываться, но Гедеш и Солер перетягивали одеяло на себя, а ближе к концу "Бетис" и подавно на контратаках добил оппонента. Каналесу удался точный удар в касание с линии штрафной, а Борха замкнул прострел от Миранды - оба забили в своей фирменной манере.

4 - Following their 4-1 win at Benito Villamarín in the reverse fixture, Real Betis Balompié have the chance to achieve the league double over Valencia for the fourth time in their LaLiga history (1935/36, 1959/60 and 1975/76). Target. pic.twitter.com/JgicfHAqZq