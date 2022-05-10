Примера. Бетис продолжает гонку за Атлетико, сверхважная победа Гранады

Совсем недавно "Бетис" победил "Валенсию" по пенальти в финале Кубка короля, и сегодня снова подтвердил свое превосходство.

Вообще матч получился не самым интересным для просмотра - порой складывалось впечатление, что у команд банально не хватает бензина на заключительную часть сезона. Перевеса ни у кого не было, вратари справлялись с нечастыми ударами; темп игры - в лучшем случае средний.

Примерно с 50-й минуты высокое давление "Валенсии" начало работать и "Бетису" стало тяжелее, но - парадокс - именно в этот момент гости и забили. Виллиан Жозе идеально разобрался в штрафной - лучше бы не смог даже Бензема.

"Валенсия" пошла отыгрываться, но Гедеш и Солер перетягивали одеяло на себя, а ближе к концу "Бетис" и подавно на контратаках добил оппонента. Каналесу удался точный удар в касание с линии штрафной, а Борха замкнул прострел от Миранды - оба забили в своей фирменной манере.

4 - Following their 4-1 win at Benito Villamarín in the reverse fixture, Real Betis Balompié have the chance to achieve the league double over Valencia for the fourth time in their LaLiga history (1935/36, 1959/60 and 1975/76). Target. pic.twitter.com/JgicfHAqZq — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2022

В таблице после победы "Бетикос" сохранили призрачные шансы на ЛЧ - у них теперь 61 очко, а у "Атлетико" - 64 и матч в запасе. Касательно "Валенсии", то она 10-я с 44 очками.

36-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Бетис" - 0:3

Голы: Виллиан Жозе, 57, Каналес, 87, Борха Иглесиас, 90

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Макси Гомес, 63), Фулькье, Диахаби, Альдерете, Гайя - Солер (Муса, 89), Рачич (Сантьяго, 46), Мориба - Дуро (Черышев, 89), Хиль (Гедеш, 63)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья (Эдгар Гонсалес, 81), Бартра, Морено (Миранда, 72) - Карвалью, Гвидо Родригес - Родри (Хуанми, 63), Каналес, Фекир (Хоакин, 72) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 81)

Предупреждения: Альдерете, 31 - Каналес, 45, Родри, 60, Бартра, 83

Великая победа для "Гранады" и катастрофичный результат для "Атлетика" в одном флаконе.

Надо сказать, победили хозяева по делу - они играли острее, слаженнее, проявили больше желания. Баски же за всю игру сподобились на 1-2 острых атаки и единственный удар в створ от Венседора.

Победный гол - результат работы арендованного у "Барселоны" Алекса Колладо. Он сперва отобрал мяч на чужой половине, а затем покатил его в пустые ворота после стеночки с Узуни. Вышло по-каталонски эстетично.

Уже пару минут Узуни мог удваивать перевес, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В еще одном эпизоде 40-летний Молина мог забить, но затянул с ударом - "Атлетик" все время был ближе к пропущенному голу, чем к забитому.

4 - Aitor Karanka ???????? has become the fourth @GranadaCF_en coach to go unbeaten in his first four games in #LaLiga, after Miguel Muñoz in 1975 (W2 D2), Joaquín Caparrós in 2014 (W2 D2) and José Ramón Sandoval in 2015 (W3 D1). Activation#GranadaAthletic pic.twitter.com/RNe4EIyoDx — OptaJose (@OptaJose) May 10, 2022

Благодаря победе "Гранада" с 37 очками оторвалась от зоны вылета на 5 очков. Если "Мальорка" завтра не победит на "Писхуане", то "Насриды" на 99% сохранят прописку в элите.

Касательно "Атлетика", для него поражение означает почти гарантированное фиаско в борьбе за Лигу конференций с "Вильярреалом": у басков теперь 52 очка, у "Подводников" - 53 и матч в запасе.

36-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Колладо, 35

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас (Херман Санчес, 59), Дуарте, Эскудеро - Милья, Гоналон (Этеки, 78) - Пуэртас (Ариас, 88), Колладо, Узуни (Суарес, 78) - Молина

"Атлетик": Симон - Лекуэ (Печарроман, 58), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Нико Уильямс (Уильямс, 58), Венседор (Саррага, 68), Дани Гарсия (Весга, 58), Муньяин - Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 74)

Предупреждения: Кини, 41, Эскудеро, 77, Дуарте, 87, Этеки, 90+1 - Весга, 72

Удаление: Весга, 85