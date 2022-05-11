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Защитник Барселоны Араухо покинул поле на скорой в кислородной маске

Испания
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Защитник столкнулся головой с Гави

Защитник Барселоны Араухо покинул поле на скорой в кислородной маске

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо во время матча против "Сельты" столкнулся головой с полузащитником "блауграны" Гави. Фуллбек попытался подняться и продолжить игру, но потерял сознание и так и не пришел в себя.

Медики были вынуждены вынести защитника с поля, во рту у него была трубка.

Скорая помощь находітся на поле уже около 10 минут.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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