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Защитник Барселоны Араухо покинул поле на скорой в кислородной маске
Защитник столкнулся головой с Гави
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо во время матча против "Сельты" столкнулся головой с полузащитником "блауграны" Гави. Фуллбек попытался подняться и продолжить игру, но потерял сознание и так и не пришел в себя.
Escalofriante como se desplomo Araujo luego de un golpe en la cabeza con Gavi, Mucha fuerza ???? pic.twitter.com/X37OqHlzRR— Ávila (@jar_0511) May 10, 2022
Медики были вынуждены вынести защитника с поля, во рту у него была трубка.
Скорая помощь находітся на поле уже около 10 минут.
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