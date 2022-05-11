Защитник Барселоны Араухо покинул поле на скорой в кислородной маске

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо во время матча против "Сельты" столкнулся головой с полузащитником "блауграны" Гави. Фуллбек попытался подняться и продолжить игру, но потерял сознание и так и не пришел в себя.

Escalofriante como se desplomo Araujo luego de un golpe en la cabeza con Gavi, Mucha fuerza ???? pic.twitter.com/X37OqHlzRR — Ávila (@jar_0511) May 10, 2022

Медики были вынуждены вынести защитника с поля, во рту у него была трубка.

Скорая помощь находітся на поле уже около 10 минут.