Примера. Барселона - Сельта 3:1. Дембеле - зверюга, Араухо - здоровья!

"Барселона" добыла легкую победу при далекой от идеала игре. У Хави есть поводы и хвалить, и ругать подопечных.

"Сельта" даже чаще била по воротам, чем каталонцы; ее контратаки выглядели остро, а прессинг на чужой половине поля регулярно приносил плоды. Разницу сегодня сделала не организация игры, а реализация моментов.

У "Барселоны" все три удара в створ ворот стали голевыми. Усман Дембеле - главный кузнец успеха; после его прострелов Депаю и Обамеянгу было сложнее промазать, чем попасть. Еще один мяч привез в свои ворота защитник "Сельты" Нестор Араухо - он поскользнулся, и Обамеянг в касание переправил мяч куда надо.

10 - @Dembouz ???????? have provided 10 league assists in 2022 (only four less than his previous @FCBarcelona 's career in the competition), more than any other player in the Top 5 European Leagues (Lionel Messi 9). Vindication #BarcelonaCelta #FCB pic.twitter.com/IlQBMmDtV4

"Кельты" имели свои моменты, но Гальярдо немного промазал, а Аспас реализовал только один шанс из многих - с голом ему помогла обрезка тер Штегена.

Потом, однако, случилось удаление Мурильо за фол последней надежды на Депае - и на этом игру можно было закрывать окончательно, хотя до свистка оставалось полчаса.

Короче, хрестоматийная победа гранда над середняком, и только одно событие ее омрачило - в середине второго тайма скорая забрала с поля Рональда Араухо. Центрбек "Барсы" столкнулся головами с Гави, после чего потерял сознание. С поля его увезли в кислородной маске, и выглядело это жутковато. Желаем уругвайцу здоровья!

11 - Since 1st February, Pierre-Emerick Aubameyang ???????? not only has surpassed Karim Benzema (9) as #LaLiga Top Scorer in this period if not the African is the player to have the best differenc between goals & xG ratio (+3,9) in the competition. Accurate#BarcelonaCelta #FCB pic.twitter.com/n8O4N07ZQQ