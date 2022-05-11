Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле

В середине второго тайма матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" пришлось приостановить минут на десять. Защитник каталонцев Рональд Араухо в верховой борьбе столкнулся головами с Гави. И если второй смог продолжить игру, то уругваец после нескольких шагов на поле рухнул, потеряв сознание.

Медикам "Барсы" пришлось подключать даже коллег из кареты скорой помощи, а саму машину загнали на газон "Камп Ноу". Операторы не показывали состояние футболиста, но, к счастью, всё обошлось.

Как сообщил после матча наставник каталонцев Хави, у Араухо сотресение мозга. Эту ночь ему было необходимо провести в больнице под присмотром врачей для оценки всех рисков. О сроках возвращения на поле информацию пока не сообщают.