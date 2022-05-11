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Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле
Угрозы жизни нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В середине второго тайма матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" пришлось приостановить минут на десять. Защитник каталонцев Рональд Араухо в верховой борьбе столкнулся головами с Гави. И если второй смог продолжить игру, то уругваец после нескольких шагов на поле рухнул, потеряв сознание.
Медикам "Барсы" пришлось подключать даже коллег из кареты скорой помощи, а саму машину загнали на газон "Камп Ноу". Операторы не показывали состояние футболиста, но, к счастью, всё обошлось.
Как сообщил после матча наставник каталонцев Хави, у Араухо сотресение мозга. Эту ночь ему было необходимо провести в больнице под присмотром врачей для оценки всех рисков. О сроках возвращения на поле информацию пока не сообщают.
Сам матч между "Барсой" и "Сельтой"
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