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Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле

Испания
(3 голосов)

Угрозы жизни нет

Стало известно, что произошло с защитником Барселоны, который потерял сознание на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В середине второго тайма матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" пришлось приостановить минут на десять. Защитник каталонцев Рональд Араухо в верховой борьбе столкнулся головами с Гави. И если второй смог продолжить игру, то уругваец после нескольких шагов на поле рухнул, потеряв сознание.

Медикам "Барсы" пришлось подключать даже коллег из кареты скорой помощи, а саму машину загнали на газон "Камп Ноу". Операторы не показывали состояние футболиста, но, к счастью, всё обошлось.

Как сообщил после матча наставник каталонцев Хави, у Араухо сотресение мозга. Эту ночь ему было необходимо провести в больнице под присмотром врачей для оценки всех рисков. О сроках возвращения на поле информацию пока не сообщают.

Сам матч между "Барсой" и "Сельтой" завершился победой хозяев 3:1. Рональд Араухо как всегда вышел в стартовом составе каталонцев. На его счету в нынешнем сезоне 42 матча за клуб и четыре гола.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Комментарии (2)
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bato23
11.05.2022 в 11:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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can (Торонто, Львов)
11.05.2022 в 11:30
Первый вошел, второй, третий! Не больно было?
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