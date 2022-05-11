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Араухо выписали из больницы
Тесты показали удовлетворительный результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитника "Барселоны" Рональда Араухо выписали из больницы. Информацию об этом подтвердил официальный сайт каталонского клуба.
Тесты, которые провели на игроке, дали положительный результат. Возвращение футболиста в обойму будет зависеть от скорости его восстановления.
Напомним, что во вчерашнем матче против "Сельты" Араухо после столкновения с партнёром по команде, Гави,
В нынешнем сезоне защитник основной игрок "Барсы". На его счету 42 матча и 4 гола, все из которых он забил в Ла Лиге.
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