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Араухо выписали из больницы

Испания
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Тесты показали удовлетворительный результат

Араухо выписали из больницы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитника "Барселоны" Рональда Араухо выписали из больницы. Информацию об этом подтвердил официальный сайт каталонского клуба.

Тесты, которые провели на игроке, дали положительный результат. Возвращение футболиста в обойму будет зависеть от скорости его восстановления.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Сельты" Араухо после столкновения с партнёром по команде, Гави, потерял сознание. Его прямо с поля забрали на машине скорой помощи в больницу.

В нынешнем сезоне защитник основной игрок "Барсы". На его счету 42 матча и 4 гола, все из которых он забил в Ла Лиге.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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