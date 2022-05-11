Защитника "Барселоны" Рональда Араухо выписали из больницы. Информацию об этом подтвердил официальный сайт каталонского клуба.

Тесты, которые провели на игроке, дали положительный результат. Возвращение футболиста в обойму будет зависеть от скорости его восстановления.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Сельты" Араухо после столкновения с партнёром по команде, Гави, потерял сознание . Его прямо с поля забрали на машине скорой помощи в больницу.

В нынешнем сезоне защитник основной игрок "Барсы". На его счету 42 матча и 4 гола, все из которых он забил в Ла Лиге.