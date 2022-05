Примера. Беззубая Севилья, волевой Алавес, уникальная ничья Хетафе

"Севилья" сыграла вничью в третьем туре кряду, и опять ее соперником был далеко не гранд.

"Мальорке" важно каждое очко - она борется за выживание, и сегодня "Киноварь" выжала из себя все ради результата. Получилось неидеально, но достойно.

Главных героя у матча два. Во-первых, это Ведат Мурики - через косовара шла каждая острая атака гостей. Он принимал сложные мячи, скидывал их под удары, однажды опасно пробивал сам - Буну еле успел сложиться. Да и то, как Ведат разогнал контратаку в добавленное время - это чистый класс.

Второй герой - это Маноло Рейна, кипер "Мальорки". В решающие моменты, когда оборона позволяла Рафе Миру, Ламеле, Марсьялю и Эн-Несири пробивать по воротам, вратарь демонстрировал выдающиеся рефлексы.

Также в одном эпизоде в первом тайме его подстраховал Сальва Севилья прямо на линии ворот - его назовем третьим героем вечера на "Писхуане"; добротная игра от ветерана.

Rival Watch: Sevilla have drawn 0-0 against Mallorca. If Atlético Madrid do not win against Elche, Barcelona will secure the second place in La Liga. pic.twitter.com/xQP3oqkmuY — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2022

Благодаря ничьей "Мальорка" набрала 33 очка и теперь от спасения ее отделяют только 2 очка - вполне рабочая ситуация за 2 тура до финиша. Касательно "Севильи", она официально отдала "Барсе" второе место и идет 3-й с 66 очками.

36-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Мальорка" - 0:0

"Севилья": Буну - Навас (Окампос, 67), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Дилейни, 55), Гудель (Ракитич, 80), Папу Гомес - Ламела (Марсьяль, 67), Рафа Мир (Эн-Несири, 55), Корона

"Мальорка": Рейна - Маффео (Гонсалес, 90+6), Вальент, Раильо, Оливан, Хауме Коста (Руссо, 87) - Севилья (Дани Родригес, 74), Батталья, Антонио Санчес (Гренье, 87) - Мурики, Анхель (Кубо, 74)

Предупреждения: Акунья, 41, Жордан, 49, Ламела, 60 - Оливан, 53, Раильо, 71, Севилья, 72, Антонио Санчес, 72, Маффео, 89

Почти не осталось шансов спастись от вылета у "Алавеса", но то, с каким желанием сегодня играли баски, заставляет их уважать.

Хозяева аж 27 раз пробили по воротам "Попугаев", и хотя большинство их попыток были неопасны, количество таки переросло в качество. Тем более, что "Эспаньол" играл действительно плохо.

Де ла Фуэнте продавил защитника и открыл счет уже на 7-й минуте; за этим последовал еще ряд опасных контратак и стандартов, но, как ни странно, второй в матче гол провели гости, а не хозяева - де Томас реализовал пенальти.

Кто его знает, сколько бы еще "Алавес" бился головой о лед, если бы не удаление Янгеля Эрреры уже на 1-й минуте второго тайма. Срыв контратаки - тут все справедливо. Ну, а баски своего уже не упустили.

5 - Alaves’s Gonzalo Escalante ???????? has scored five goals in 16 appearances in LaLiga 2021/22, his highest tally in a single season in the top-flight (2018/19, four in 32 games with Eibar). Surprising. pic.twitter.com/7HTie3QGzk — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2022

Эскаланте забил после блестящего прострела со штрафного (!) от Хасона, тем самым оставив "Алавес" в гонке за выживание. За два тура до финиша у команды Хулио Веласкеса 31 очко и 4 балла отставания от спасительной 17-й строчки. Касательно "Эспаньола" - он 13-й с 40 очками.

36-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: де ла Фуэнте, 7, Эскаланте, 59 - де Томас, 14 (с пенальти)

"Алавес": Пачеко - Теналья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Эскаланте (Пина, 83), Лум - Хасон (Падилья, 83), де ла Фуэнте (Урена, 76), Риоха (Понс, 90+6) - Хоселу

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль (Рубен Санчес, 49), Калеро (Мерида, 75), Серхи Гомес, Кабрера - Мелендо (Давид Лопес, 49), Эррера, Дардер - Пуадо, де Томас (Ву Лей, 76), Меламед (Вильена, 75)

Предупреждения: Лум, 41, Лагуардия, 89, Урена, 90+3 - Эррера, 30, Видаль, 40

Удаление: Эррера, 46

"Хетафе" умудрился добыть ничью, ни разу не пробив в створ ворот. Впрочем, кто назовет результат несправедливым?

По факту, именно гости были острее по ходу матча. "Осасуна" быстро забила благодаря классному кроссу Рубена Гарсии на Ойера, но дальше с нападением у нее не заладилось.

Синие восстановили статус-кво благодаря нелепому автоголу Торро в падении головой; дальше у них был отличный шанс Оливеры со второго этажа и штрафной удар от Унала - оба раза совсем чуть-чуть мимо цели.

В концовке матча "Осасуна" оказалась в большинстве после фола последней надежды Митровича на Будимире, но для перелома в игре было уже слишком поздно.

0 - Getafe has taken points in a LaLiga game scoring a goal but without a shot on target for the first time in their history in the competition. Lucky. pic.twitter.com/C2HxyneHax — OptaJose (@OptaJose) May 11, 2022

В таблице "Хетафе" благодаря ничьей достиг отметки в 38 очков, и это де-факто сохранение прописки в элите. У "Осасуны" еще более респектабельное 9-е место и 47 баллов.

36-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Ойер, 9 - Торро, 20 (автогол)

"Осасуна": Хуан Перес - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Торро (Барберо, 90), Ойер (Монкайола, 71) - Авила, Роберто Торрес (Будимир, 71), Рубен Гарсия (Барха, 81) - Кике (Брашанац, 71)

"Хетафе": Сория - Иглесиас (Дамьен Суарес, 90+4), Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Флорентину Луиш (Оскар, 71), Арамбарри, Максимович - Майораль (Йокушлу, 90), Унал (Сандро, 90+3)

Предупреждения: Авила, 14, Кике, 38 - Куэнка, 45+3, Митрович, 72, Арамбарри, 79, Сория, 81

Удаление: Митрович, 81