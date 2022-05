Примера. Эльче - Атлетико 0:2. Гарантировали ЛЧ и обошли Севилью

"Атлетико" гарантировал себе ТОП-4 и вышел на третье место в таблице, обойдя "Севилью" - это главный итог вечера в Эльче.

Хозяева ранее решили вопрос с сохранением прописки - может, поэтому не ложились костьми в каждом единоборстве. Между тем, только этот метод мог спасти их сегодня от поражения - класса-то у "Матрасников" намного больше.

Это было особенно заметно до перерыва. "Атлетико" лучше двигал мяч, создавал шансы с игры, пока у "Эльче" проходили только стандарты. Гризманн и Ренан Лоди провели хорошую игру.

Именно они двое разогнали атаку в моменте с первым голом - Лоди в итоге прострелил в центр, откуда Матеус Кунья переправил мяч в сетку.

14 - There were 14 passes in the build up to Atlético de Madrid’s goal against Elche, scored by Matheus Cunha ???????? - the longest passing sequence leading to a Atlético goal in LaLiga this season. Patience. pic.twitter.com/qpD6kEN72f

"Атлетико" немного проспал старт второго тайма, когда "Эльче" слишком уж приблизился к воротам Облака; местами это даже напоминало осаду. Тем не менее, и тут команда Диего Симеоне вышла сухой из воды - помогла идеальная стеночка Гризманна с де Паулем прямо в чужой штрафной. Кажется, это самый изысканный гол тура на Пиренеях.

На этом интрига окончательно умерла. "Матрасники" села на свои ворота, а когда они закрываются, то даже для "Ман Сити" или "Реала" это большая проблема, куда там "Эльче".

В таблице за два тура до финиша у мадридцев 67 очков - впереди лишь "Барса" (72) и "Реал" (81). У "Эльче" же 39 очков и 14-я позиция.

400 - Diego Pablo Simeone will manage his 400th game in @LaLigaEN with @atletienglish (W243 D93 L63) and will become just the third manager to reach this tally with the same team after Miguel Muñoz (424 with Real Madrid) and Luis Aragonés (407 with Atlético de Madrid). Myths. pic.twitter.com/SGFefrtQbH