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Примера. Эльче - Атлетико 0:2. Гарантировали ЛЧ и обошли Севилью

Испания
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"Матрасники" собрались в нужный момент

Примера. Эльче - Атлетико 0:2. Гарантировали ЛЧ и обошли Севилью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde Colomer

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" гарантировал себе ТОП-4 и вышел на третье место в таблице, обойдя "Севилью" - это главный итог вечера в Эльче.

Хозяева ранее решили вопрос с сохранением прописки - может, поэтому не ложились костьми в каждом единоборстве. Между тем, только этот метод мог спасти их сегодня от поражения - класса-то у "Матрасников" намного больше.

Это было особенно заметно до перерыва. "Атлетико" лучше двигал мяч, создавал шансы с игры, пока у "Эльче" проходили только стандарты. Гризманн и Ренан Лоди провели хорошую игру.

Именно они двое разогнали атаку в моменте с первым голом - Лоди в итоге прострелил в центр, откуда Матеус Кунья переправил мяч в сетку.

"Атлетико" немного проспал старт второго тайма, когда "Эльче" слишком уж приблизился к воротам Облака; местами это даже напоминало осаду. Тем не менее, и тут команда Диего Симеоне вышла сухой из воды - помогла идеальная стеночка Гризманна с де Паулем прямо в чужой штрафной. Кажется, это самый изысканный гол тура на Пиренеях.

На этом интрига окончательно умерла. "Матрасники" села на свои ворота, а когда они закрываются, то даже для "Ман Сити" или "Реала" это большая проблема, куда там "Эльче".

В таблице за два тура до финиша у мадридцев 67 очков - впереди лишь "Барса" (72) и "Реал" (81). У "Эльче" же 39 очков и 14-я позиция.

36-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Матеус Кунья, 28, де Пауль, 62

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Бигас, Мохика - Маскарель (Гути, 75), Гумбау - Моренте (Хосан, 58), Милья (Пасторе, 69), Фидель (Кике Перес, 58) - Бойе (Каррильо, 58)

"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Рейнилду - Врсалько (Ренан Лоди, 7), де Пауль (Корреа, 72), Кондогбья, Коке, Карраско (Фелипе, 80) - Гризманн (Эррера, 72), Матеус Кунья (Суарес, 80)

Предупреждения: Милья, 7, Бигас, 40 - Ренан Лоди, 35, Коке, 90+4

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эльче
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