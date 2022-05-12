Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За Де Йонга поборется ещё и Манчестер Сити
Сегодня агент побывал в Манчестере?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Манчестер Сити" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Барсы" Френки де Йонга, сообщает ESPN. Для полузащитника воссоединение с тен Хагом не будет решающим фактором.
Сообщается, что ключевое хавбека – выступление клуба в Лиге чемпионов, где не будет "МЮ".
В свою очередь, Пеп Гвардиола большой поклонник хавбека и хотел бы пригласить его в "Сити". Испанец уже пытался подписать его в 2019 году.
Сам Фрэнки хотел бы остаться в "Барселоне", но в связи со сложной финансовой ситуацией, его могут продать.
В этом сезоне де Йонг провел 45 матчей в составе "Барсы", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
- Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона
- В Крыму родственники российских военных получают открытки от украинского подполья
- Примера. Атлетико - Реал 1:0. Победили более мотивированные
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО