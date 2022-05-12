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За Де Йонга поборется ещё и Манчестер Сити

Испания
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Сегодня агент побывал в Манчестере?

За Де Йонга поборется ещё и Манчестер Сити

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Манчестер Сити" составит конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Барсы" Френки де Йонга, сообщает ESPN. Для полузащитника воссоединение с тен Хагом не будет решающим фактором.

Сообщается, что ключевое хавбека – выступление клуба в Лиге чемпионов, где не будет "МЮ".

В свою очередь, Пеп Гвардиола большой поклонник хавбека и хотел бы пригласить его в "Сити". Испанец уже пытался подписать его в 2019 году.

Сам Фрэнки хотел бы остаться в "Барселоне", но в связи со сложной финансовой ситуацией, его могут продать.

В этом сезоне де Йонг провел 45 матчей в составе "Барсы", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
espn.co.uk

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