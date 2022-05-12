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Марсело хочет остаться в Реале ещё на сезон

Испания
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15 лет в клубе

Марсело хочет остаться в Реале ещё на сезон

Фото: twitter.com/MarceloM12

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Марсело хочет остаться в команде ещё на один сезон, несмотря на отсутствие предложения от клуба, сообщает Marca. Бразилец заявил о своем желании руководству.

Клуб хочет подождать завершения сезона и уже тогда решать останется бразилец или нет.

Марсело же чувствует в себе силы играть на высоком уровне ещё как минимум сезон. Сегодня, 12 мая, ему исполнилось 34 года.

Также тренерский штаб и руководство "Реала" не хочет препятствий для развития молодых игроков.

Напомним, что победа "Реала" в Ла Лиге сделала Марсело самым титулованным футболистом в истории клуба. Трофей стал 24-м в копилке бразильца.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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Источник:
marca.com

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