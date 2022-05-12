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Марсело хочет остаться в Реале ещё на сезон
15 лет в клубе
Фото: twitter.com/MarceloM12
Защитник мадридского "Реала" Марсело хочет остаться в команде ещё на один сезон, несмотря на отсутствие предложения от клуба, сообщает Marca. Бразилец заявил о своем желании руководству.
Клуб хочет подождать завершения сезона и уже тогда решать останется бразилец или нет.
Марсело же чувствует в себе силы играть на высоком уровне ещё как минимум сезон. Сегодня, 12 мая, ему исполнилось 34 года.
Также тренерский штаб и руководство "Реала" не хочет препятствий для развития молодых игроков.
Напомним, что победа "Реала" в Ла Лиге сделала Марсело самым титулованным футболистом в истории клуба. Трофей стал 24-м в копилке бразильца.
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