Марсело хочет остаться в Реале ещё на сезон

Защитник мадридского "Реала" Марсело хочет остаться в команде ещё на один сезон, несмотря на отсутствие предложения от клуба, сообщает Marca. Бразилец заявил о своем желании руководству.

Клуб хочет подождать завершения сезона и уже тогда решать останется бразилец или нет.

Марсело же чувствует в себе силы играть на высоком уровне ещё как минимум сезон. Сегодня, 12 мая, ему исполнилось 34 года.

Также тренерский штаб и руководство "Реала" не хочет препятствий для развития молодых игроков.

Напомним, что победа "Реала" в Ла Лиге сделала Марсело самым титулованным футболистом в истории клуба. Трофей стал 24-м в копилке бразильца.