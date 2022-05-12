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Примера. Нестареющий Сильва и голевое шоу от защиты Вильярреала
В Испании заканчивается 36-й тур чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Реал Сосьедад" закрепляется в зоне ЛЕ, "Кадис" остается в опасной близости к зоне вылета - это если вкратце.
По игре - это был матч имени Давида Сильвы. Именно его класс, техника, видение поля сделали разницу для басков. "Кадис" старался не уступать хозяевам ни в борьбе, ни во владении, но ему не хватало эффективности, которая все еще доступна 36-летней легенде.
Первый гол Серлот забил после идеальной передачи Сильвы в темп; второй мяч - это уже пенальти, который Давид заработал на дриблинге.
Между этими событиями "Кадис" провел свой мяч, но его отменили из-за офсайда. Пожалуй, это был единственный момент в матче, когда события могли пойти не по сценарию басков.
3 - Only between 1979/80 & 1982/83 season (four, two to UEFA Cup & two to European Cup) @RealSociedadEN have played more consecutive seasons ever (4) than the last three campaigns. Regular#RealSociedadCádiz #RealSociedad pic.twitter.com/njHqIHBivy— OptaJose (@OptaJose) May 12, 2022
В добавленное время Порту с еще одного пенальти довел счет до разгромного - и на этом все. В таблице у "Ла Реала" теперь 59 очков и 6-е место; "Кадис" с 35 баллами остается 17-м. Зону риска южане опережают всего на 2 очка.
36-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 3:0
Голы: Серлот, 19, Янузай, 53 (с пенальти), Порту, 90+7 (с пенальти)
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия (Пачеко, 84), Ле Норманн, Рико (Муньос, 83) - Субименди - Мерино, Давид Сильва, Рафинья (Гуриди, 65) - Янузай (Порту, 78), Серлот
"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Собрино (Негредо, 76), Хосе Мари (Алькарас, 60), Аларкон (Алехо, 60, Карселен, 72), Идрисси (Лосано, 60) - Алекс - Лукас Перес
Предупреждения: Рафинья, 60, Давид Сильва, 63, Субельдия, 66, Порту, 90+7 - Хосе Мари, 4
Похоже, гарантировав прописку в элите еще на год, "Райо" вернулся в то состояние, в котором пребывал с февраля по апрель. Назовем его "острая атака, катастрофичная защита".
Альваро Гарсия и его проходы слева выглядели опасно и привели к одному голу; еще один мяч Катены судьи отменили. Понравилась также активность Унаи Лопеса в центре, но что с того, если "Вильярреал" забивал поразительно легкие голы?
Сразу трое из квартета оборонцев "Подводников" отличились после банальных стандартов; еще один мяч забил Пако Алькасер, обыграв соперника прямо на линии вратарского.
4- @VillarrealCFen have scored 4 goals at the half time for the second away game in #LaLiga ever (after doing it at Celta in May 2021). Only @realmadriden have recorded it more often than them on the road in the competition this century (8).Poker#RayoVillarreal#Villarreal pic.twitter.com/WyvYc2GRwb— OptaJose (@OptaJose) May 12, 2022
С такими тылами у "Райо" просто нет шансов. Понятно, что о следующем сезоне Андони Ираола будет думать позже, но уже сейчас ясно, что Балью и Мараш не тянут. Нужны более квалифицированные защитники.
В таблице после победы "Желтая субмарина" укрепилась на 7-й строчке с 56 очками. Если обойдется без форс-мажоров, новый сезон команда Унаи Эмери начнет в Лиге конференций. Касательно "Райо", он 12-й с 42 баллами.
36-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Вильярреал" - 1:5
Голы: Гвардиола, 21 - Педраса, 3, 88, Фойт, 27, Алькасер, 38, Пау Торрес, 45+1
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш (Нтека, 59), Катена, Фран Гарсия - Унаи Лопес, Валентин - Бебе (Силла, 59), Комесанья (Кевин Родригеш, 90), Альваро Гарсия (Асенсио, 90) - Гвардиола (Фалькао, 59)
"Вильярреал": Рульи - Фойт (Гаспар, 74), Альбиоль, Пау Торрес (Манди, 66), Педраса - Парехо, Капу (Иборра, 81), Тригейрос - Ло Чельсо (Жексон, 46), Алькасер (Дья, 66), Чуквезе
Предупреждения: Мараш, 30, Альваро Гарсия, 45+2, Комесанья, 45+2, Унаи Лопес, 76, Силла, 77 - Рульи, 61, Альбиоль, 83
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