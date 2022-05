Примера. Нестареющий Сильва и голевое шоу от защиты Вильярреала

"Реал Сосьедад" закрепляется в зоне ЛЕ, "Кадис" остается в опасной близости к зоне вылета - это если вкратце.

По игре - это был матч имени Давида Сильвы. Именно его класс, техника, видение поля сделали разницу для басков. "Кадис" старался не уступать хозяевам ни в борьбе, ни во владении, но ему не хватало эффективности, которая все еще доступна 36-летней легенде.

Первый гол Серлот забил после идеальной передачи Сильвы в темп; второй мяч - это уже пенальти, который Давид заработал на дриблинге.

Между этими событиями "Кадис" провел свой мяч, но его отменили из-за офсайда. Пожалуй, это был единственный момент в матче, когда события могли пойти не по сценарию басков.

3 - Only between 1979/80 & 1982/83 season (four, two to UEFA Cup & two to European Cup) @RealSociedadEN have played more consecutive seasons ever (4) than the last three campaigns. Regular

В добавленное время Порту с еще одного пенальти довел счет до разгромного - и на этом все. В таблице у "Ла Реала" теперь 59 очков и 6-е место; "Кадис" с 35 баллами остается 17-м. Зону риска южане опережают всего на 2 очка.

36-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 3:0

Голы: Серлот, 19, Янузай, 53 (с пенальти), Порту, 90+7 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия (Пачеко, 84), Ле Норманн, Рико (Муньос, 83) - Субименди - Мерино, Давид Сильва, Рафинья (Гуриди, 65) - Янузай (Порту, 78), Серлот

"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Собрино (Негредо, 76), Хосе Мари (Алькарас, 60), Аларкон (Алехо, 60, Карселен, 72), Идрисси (Лосано, 60) - Алекс - Лукас Перес

Предупреждения: Рафинья, 60, Давид Сильва, 63, Субельдия, 66, Порту, 90+7 - Хосе Мари, 4

Похоже, гарантировав прописку в элите еще на год, "Райо" вернулся в то состояние, в котором пребывал с февраля по апрель. Назовем его "острая атака, катастрофичная защита".

Альваро Гарсия и его проходы слева выглядели опасно и привели к одному голу; еще один мяч Катены судьи отменили. Понравилась также активность Унаи Лопеса в центре, но что с того, если "Вильярреал" забивал поразительно легкие голы?

Сразу трое из квартета оборонцев "Подводников" отличились после банальных стандартов; еще один мяч забил Пако Алькасер, обыграв соперника прямо на линии вратарского.

4- @VillarrealCFen have scored 4 goals at the half time for the second away game in #LaLiga ever (after doing it at Celta in May 2021). Only @realmadriden have recorded it more often than them on the road in the competition this century (8).Poker