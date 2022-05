Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил гол в первом тайме 36 тура Примеры с "Леванте" (4:0, перерыв). Это уже его 323 гол за Мадрид.

Karim Benzema draws level with Raul as Real Madrid's second all-time top goalscorer ???? pic.twitter.com/lF2x2SITts