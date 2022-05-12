Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил гол в первом тайме 36 тура Примеры с "Леванте" (4:0, перерыв). Это уже его 323 гол за Мадрид.

Karim Benzema draws level with Raul as Real Madrid's second all-time top goalscorer ???? pic.twitter.com/lF2x2SITts — GOAL (@goal) May 12, 2022

Карим сравнялся по забитым голам с Раулем и вышел на второе место в списке бомбардиров мадридского "Реала" за все время.

Первый в списке – Криштиану Роналду. У него 450 голов в активе.

2-0 Madrid-Levante Minuto 19. Gol de Benzema a centro de Vinícius.



Benzema iguala a Raúl.



Máximos goleadores del Madrid:

450 Cristiano

323 Raúl y Benzema — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 12, 2022

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 43 матча, забил 43 гола и отдал 14 голевых передач. Это самый результативный сезон в карьере Карима.