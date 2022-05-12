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Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала
Француз догнал Рауля
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил гол в первом тайме 36 тура Примеры с "Леванте" (4:0, перерыв). Это уже его 323 гол за Мадрид.
Karim Benzema draws level with Raul as Real Madrid's second all-time top goalscorer ???? pic.twitter.com/lF2x2SITts— GOAL (@goal) May 12, 2022
Карим сравнялся по забитым голам с Раулем и вышел на второе место в списке бомбардиров мадридского "Реала" за все время.
Первый в списке – Криштиану Роналду. У него 450 голов в активе.
2-0 Madrid-Levante Minuto 19. Gol de Benzema a centro de Vinícius.— Pedro Martin (@pedritonumeros) May 12, 2022
Benzema iguala a Raúl.
Máximos goleadores del Madrid:
450 Cristiano
323 Raúl y Benzema
В этом сезоне Карим провел за "Реал" 43 матча, забил 43 гола и отдал 14 голевых передач. Это самый результативный сезон в карьере Карима.
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