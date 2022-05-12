  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Француз догнал Рауля

Бензема стал вторым бомбардиром в истории Реала

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил гол в первом тайме 36 тура Примеры с "Леванте" (4:0, перерыв). Это уже его 323 гол за Мадрид.

Карим сравнялся по забитым голам с Раулем и вышел на второе место в списке бомбардиров мадридского "Реала" за все время.

Первый в списке – Криштиану Роналду. У него 450 голов в активе.

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 43 матча, забил 43 гола и отдал 14 голевых передач. Это самый результативный сезон в карьере Карима.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Рауль Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде