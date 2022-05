Примера. Реал - Леванте 6:0. Бенефис Модрича отправил Лягушек в Сегунду

Отдохнув в прошлом туре против "Атлетико" основа "Реала" сегодня вернулась на поле и просто уничтожила маленький "Леванте", который развалился из-за давления со всех сторон.

У "Лягушек" не было права на ошибку из-за турнирного положения, а тут еще и соперник, который намного сильнее, класснее и полон желания порадовать своих фанатов. Как тут победить?

Ответ очевиден - никак. "Леванте" провел несколько потенциально неплохих акций в первом тайме, но все они потерялись на фоне атакующей работы "Реала". Бензема, Винисиус, Родриго и даже Ферлан Менди разрывали соперника в клочья, и уже к перерыву счет в матче был 4:0.

3- Luka Modric ???????? has delivered three assists in a single game for @realmadriden for the first tiem (434 matches). The last Real Madrid player to provided three assists in a single #LaLiga game was James Rodríguez vs Rayo Vallecano at Santiago Bernabéu in 2015. Hat-trick#RM pic.twitter.com/MULcFEqiGX