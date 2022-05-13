Примера. Реал - Леванте 6:0. Бенефис Модрича отправил Лягушек в Сегунду

Отдохнув в прошлом туре против "Атлетико" основа "Реала" сегодня вернулась на поле и просто уничтожила маленький "Леванте", который развалился из-за давления со всех сторон.

У "Лягушек" не было права на ошибку из-за турнирного положения, а тут еще и соперник, который намного сильнее, класснее и полон желания порадовать своих фанатов. Как тут победить?

Ответ очевиден - никак. "Леванте" провел несколько потенциально неплохих акций в первом тайме, но все они потерялись на фоне атакующей работы "Реала". Бензема, Винисиус, Родриго и даже Ферлан Менди разрывали соперника в клочья, и уже к перерыву счет в матче был 4:0.

3- Luka Modric ???????? has delivered three assists in a single game for @realmadriden for the first tiem (434 matches). The last Real Madrid player to provided three assists in a single #LaLiga game was James Rodríguez vs Rayo Vallecano at Santiago Bernabéu in 2015. Hat-trick#RM pic.twitter.com/MULcFEqiGX — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2022

Менди забил в быстрой контратаке, Бензема замкнул навес, Родриго - прострел, Винисиус здорово пробежался и пробил с фланга. Три из четырех голов пришли после идеальных и сложных передач от Модрича - 36-летний хорват в нереальной форме. Параллельно Феде Вальверде трижды (!) попал в каркас ворот - преимущество "Сливочных" было воистину гигантским.

Тренер "Леванте" Алессио Лиси провел первые замены еще до перерыва, но, конечно, повлиять на игру они не могли. Пятый гол "Реала" - это уже чистое издевательство. Бензема мог забивать сам после очередного идеального паса Модрича, но предпочел обыграть вратаря и выкатить Вини на пустые ворота.

Это поражение означает для "Леванте" фактически вылет из элиты. Теоретично догнать "Кадис" с его 35 очками "Лягушки" могут, но они уступают сопернику по очным встречам, так что вся надежда на то, что "Леванте", "Мальорка" и "Кадис" все вместе закончат сезон с 35 очками, и это как-то позволит выпутаться. Вероятность этого - 0,001%.

4 - Levante has relegated five times in their history, four of them this century, the most for a #LaLiga team in this period (level with Real Valladolid). Cheer-up#RealMadridLevante #UDL pic.twitter.com/cs3K9pUfmY — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2022

Ну, а "Реал" - чемпион, и очки для него уже не важны. Главнее то, что команда подняла себе настроение и избежала травм перед будущим финалом ЛЧ против "Ливерпуля".

36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Леванте" - 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19, Родриго, 34, Винисиус, 45, 68, 83

"Реал": Куртуа - Васкес, Вальехо, Начо (Гила, 82), Менди - Вальверде (Кроос, 75), Камавинга, Модрич (Петер, 75) - Родриго (Мариано, 62), Бензема (Йович, 75), Винисиус

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер (Везу, 77), Постиго, Касерес (Кампанья, 39), Сон - Радоя (Барди, 39), Пепелу, Мелеро (Кантеро, 57) - Дани Гомес (Рохер Марти, 57), Моралес

Предупреждения: Камавинга, 43, Модрич, 69 - Рохер Марти, 65