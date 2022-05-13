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Барселона рассматривает вариант с трансфером основного голкипера
Тер Штеген может покинуть каталонский клуб
Тер Штеген
"Барселона" готова рассмотреть предложения по трансферу своего основного голкипера Марка - Андре тер Штегена. Об этом сообщает издание Cadena Ser. К таким шагам руководство клуба побуждает непростое финансовое положение.
Немецкий голкипер перешел в каталонский клуб еще в 2014 году. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ла лиги тер Штеген отыграл 33 матча.
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Источник:Cadena Ser
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.05.2022 в 08:38
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NORDOS
13.05.2022 в 09:00
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