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Барселона рассматривает вариант с трансфером основного голкипера

Испания
(1 голосов)

Тер Штеген может покинуть каталонский клуб

Барселона рассматривает вариант с трансфером основного голкипера

Тер Штеген

Новина українською

"Барселона" готова рассмотреть предложения по трансферу своего основного голкипера Марка - Андре тер Штегена. Об этом сообщает издание Cadena Ser. К таким шагам руководство клуба побуждает непростое финансовое положение.

Немецкий голкипер перешел в каталонский клуб еще в 2014 году. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла лиги тер Штеген отыграл 33 матча.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Cadena Ser

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
13.05.2022 в 08:38
Чергова качка Сорок... та навіть 50 млн Барселону не врятують, а скоріш проблем додадуть! Можливо Марк у пару матчів не виручив, щось привіз проте Андре стільки раз рятував НЕ ВІРЮ!
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NORDOS
13.05.2022 в 09:00
Шо очко жметься від страху, соловйов? барсотушка настільки непередбачувана як рашка, з таким же керівництвом, що працює на самознищення клубу й усього футболу заради власного збагачення, тому очікувати можна будь-що. хоча тер штеген й посередній воротар(Лунін приміром на голову сильніший), багато привозить, але на кращого барсотушка розраховувати не може в даній ситуації
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