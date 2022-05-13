Барселона рассматривает вариант с трансфером основного голкипера

"Барселона" готова рассмотреть предложения по трансферу своего основного голкипера Марка - Андре тер Штегена. Об этом сообщает издание Cadena Ser. К таким шагам руководство клуба побуждает непростое финансовое положение.

Немецкий голкипер перешел в каталонский клуб еще в 2014 году. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла лиги тер Штеген отыграл 33 матча.