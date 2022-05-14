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Барса готова продать Деста, но сам защитник хочет остаться

Испания
(1 голосов)

Каталонцы планируют потратить средства от продажи на подписание Аспиликуэты

Барса готова продать Деста, но сам защитник хочет остаться

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что будущее флангового защитника "Барселоны" Сержиньо Деста в каталонском клубе остается под вопросом.

Руководство "сине-гранатовых" готово продать продать 21-летнего американца. В свою очередь сам игрок абсолютно не хочет покидать состав "блауграны".

По информации источника, есть опция, что средства с продажи Деста могут пойти на подписание капитана лондонского "Челси" Сесара Аспиликуэты.

В текущем сезоне во всех турнирах в футболке "Барсы" Сержиньо принял участие в 31 матче и записал на свой счет 3 ассиста.

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В статье: Барселона Сержиньо Дест
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
14.05.2022 в 00:24
Это РАСИЗМ! е@ическая сила блъ..
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