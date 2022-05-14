Барса готова продать Деста, но сам защитник хочет остаться

Испанское издание Marca сообщает, что будущее флангового защитника "Барселоны" Сержиньо Деста в каталонском клубе остается под вопросом.

Руководство "сине-гранатовых" готово продать продать 21-летнего американца. В свою очередь сам игрок абсолютно не хочет покидать состав "блауграны".

По информации источника, есть опция, что средства с продажи Деста могут пойти на подписание капитана лондонского "Челси" Сесара Аспиликуэты.

В текущем сезоне во всех турнирах в футболке "Барсы" Сержиньо принял участие в 31 матче и записал на свой счет 3 ассиста.