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Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с Реалом

Испания
(1 голосов)

Звезда Реала останется в клубе

Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с Реалом

Лука Модрич

Новина українською

Один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, новое соглашение Модрича с чемпионом Испании будет рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне хорватский полузащитник сыграл 27 матчей в Ла лиге, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Фабрицио Романо

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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
14.05.2022 в 11:38
Така корова самим потрiбна!
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lucky_guy
14.05.2022 в 11:07
Хоч я і фан Барси, але Модріч, безперечно, маестро. Захоплювався ним ще з часів ТТХ, тож бажаємо йому ще довго творити дива, але бажано не в Ель Класико ;)
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