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Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с Реалом
Звезда Реала останется в клубе
Лука Модрич
Один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, новое соглашение Модрича с чемпионом Испании будет рассчитано до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне хорватский полузащитник сыграл 27 матчей в Ла лиге, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.
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Источник:Фабрицио Романо
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Комментарии (2)
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can (Торонто, Львов)
14.05.2022 в 11:38
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lucky_guy
14.05.2022 в 11:07
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