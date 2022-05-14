Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с Реалом

Один из лидеров мадридского "Реала" Лука Модрич в ближайшие дни подпишет новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, новое соглашение Модрича с чемпионом Испании будет рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне хорватский полузащитник сыграл 27 матчей в Ла лиге, в которых забил два гола и отдал восемь результативных передач.