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Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО
Держим кулаки за украинца
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 37-го тура Ла Лиги между "Кадисом" и "Реалом".
"Реал" уже чемпион, позволяющий Карло Анчелотти не беспокоиться о результатах матчей чемпионата. Это одна из причин, почему на поле снова выйдет Андрей Лунин: для украинца это будет вторая игра за "королевский клуб" в рамках чемпионата Испании. Снова не на "Сантьяго Бернабеу", но время еще придет. Для "Кадиса" результат встречи очень важен, ведь он все еще продолжает биться за выживание.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 15 мая – в 20:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Егор Старков
Режиссер трансляции: Егор Старков
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