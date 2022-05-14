  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО

Испания
(1 голосов)

Держим кулаки за украинца

Кадис – Реал | Лунин снова в старте | Онлайн матча | АУДИО

Подкасти UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет посмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют матч 37-го тура Ла Лиги между "Кадисом" и "Реалом".

"Реал" уже чемпион, позволяющий Карло Анчелотти не беспокоиться о результатах матчей чемпионата. Это одна из причин, почему на поле снова выйдет Андрей Лунин: для украинца это будет вторая игра за "королевский клуб" в рамках чемпионата Испании. Снова не на "Сантьяго Бернабеу", но время еще придет. Для "Кадиса" результат встречи очень важен, ведь он все еще продолжает биться за выживание.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 15 мая – в 20:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Егор Старков
Режиссер трансляции: Егор Старков

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Кадис Андрей Лунин Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде