Примера. Эспаньол - Валенсия 1:1. Отбыли номер

И "Эспаньол", и "Валенсия" уже решили свои задачи на сезон, и сегодняшний матч де-факто был лишним для обеих команд.

Отсюда и отношение - первые полчаса на поле вообще ничего не происходило. Оживилась игра только после гола Макси Гомеса - уругваец в касание замкнул прострел Коррея

Хозяева отреагировали не столько на него, сколько на свист своих же фанатов, и в следующие 10 минут забили дважды. Мяч Пуадо арбитры отменили из-за минимального офсайда, а вот Рауль де Томас реализовал вполне легальный выход на ворота - здесь отмечаем классный пас Рубена Санчеса.

Ожидалось, что вдохновленные успехом "Попугаи" продолжат атаковать и во втором тайме, но этого не случилось. Примерно с 60-й минуты "Летучие мыши" перехватили инициативу и, наверное, были ближе к победе.

17 - Only Raúl Tamudo in 2002/03 season (19) has scored more goals in a single #LaLiga season for Espanyol this century than Raúl de Tomás this term (17 level with Raúl Tamudo in 2001/02 & Borja Iglesias in 2018/19 campaigns). References#RCDE #EspanyolValencia pic.twitter.com/g6L770HNHn — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2022

40-летний Диего Лопес продемонстрировал крутую реакцию после выпада Тьерри Коррея, а в еще одном эпизоде Вильена на линии ворот не позволил Макси Гомесу оформить дубль.

Огорчилась ли "Валенсия"? Наверное, да, ведь команда не побеждает в Примере с 19 марта. С другой стороны, 45 очков есть, и это повод думать уже о следующем сезоне.

То же самое касается и "Эспаньола", в активе которого после сегодняшней ничьи 41 балл и 13-е место.

37-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Валенсия" - 1:1

Голы: де Томас, 45+2 - Макси Гомес, 37

"Эспаньол": Диего Лопес - Рубен Санчес, Серхи Гомес, Давид Лопес (Жоффре, 87), Кабрера - Мелендо (Меламед, 58), Дардер, Мерида (Вильяэрмоса, 68), Вильена (Дидак Вила, 87) - Пуадо (Эмбарба, 68), де Томас

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Фулькье, Кюмарт (Муса, 66), Альдерете, Гайя - Солер (Хиль, 74), Рачич (Гедеш, 74), Мориба - Макси Гомес (Домингес, 89), Маркос Андре (Черышев, 74)

Предупреждения: Мерида, 3, де Томас, 45, Дардер, 70, Дидак Вила, 90+1 - Альдерете, 90+1