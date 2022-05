Примера. Эспаньол - Валенсия 1:1. Отбыли номер

И "Эспаньол", и "Валенсия" уже решили свои задачи на сезон, и сегодняшний матч де-факто был лишним для обеих команд.

Отсюда и отношение - первые полчаса на поле вообще ничего не происходило. Оживилась игра только после гола Макси Гомеса - уругваец в касание замкнул прострел Коррея

Хозяева отреагировали не столько на него, сколько на свист своих же фанатов, и в следующие 10 минут забили дважды. Мяч Пуадо арбитры отменили из-за минимального офсайда, а вот Рауль де Томас реализовал вполне легальный выход на ворота - здесь отмечаем классный пас Рубена Санчеса.

Ожидалось, что вдохновленные успехом "Попугаи" продолжат атаковать и во втором тайме, но этого не случилось. Примерно с 60-й минуты "Летучие мыши" перехватили инициативу и, наверное, были ближе к победе.

17 - Only Raúl Tamudo in 2002/03 season (19) has scored more goals in a single #LaLiga season for Espanyol this century than Raúl de Tomás this term (17 level with Raúl Tamudo in 2001/02 & Borja Iglesias in 2018/19 campaigns). References#RCDE #EspanyolValencia pic.twitter.com/g6L770HNHn