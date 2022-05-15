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Барселона почти завершила трансфер Левандовского

Испания
(3 голосов)

Осталось совсем чуть-чуть

Барселона почти завершила трансфер Левандовского

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Испанская "Барселона" близка к завершению трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Уже согласованы практически все детали меж сторонами.

Вчера, 14 мая, Левандовский намекнул, что игра против “Вольфсбурга” может стать его последней за мюнхенцев. Также ранее стало известно, что поляк не будет продлевать контракт с “Баварией”.

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Отметим, что соглашение между немецким клубом и Робертом действительно еще до 2023-го года. Левандовский провел в составе мюнхенцев восемь сезонов, отличившись 344 голами и 72 ассистами в 374 матчах. В частности, в недавно завершенном сезоне на его счету 50 мячей и семь результативных передач.

"Барселона" может стать первым испанским клубом для Роберта. Ранее он выступал только в польском ("Лех") и немецких ("Бавария" и "Боруссия" Д).

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
Ekremkonur

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Комментарии (3)
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Unselfish (Столица)
15.05.2022 в 12:33
А за какой х.р они его подпишут?
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
15.05.2022 в 13:02
Продадут Депая, Деста, Братвайта, Ленгле...
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0
0
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Zaragoza
15.05.2022 в 12:30
Круто, хотелось увидеть Леву в Испании
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+1
0

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