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Барселона почти завершила трансфер Левандовского
Осталось совсем чуть-чуть
Фото: twitter.com/FCBayern
Испанская "Барселона" близка к завершению трансфера нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
Уже согласованы практически все детали меж сторонами.
Вчера, 14 мая, Левандовский намекнул, что игра против “Вольфсбурга” может стать его последней за мюнхенцев. Также ранее стало известно, что поляк не будет продлевать контракт с “Баварией”.
Отметим, что соглашение между немецким клубом и Робертом действительно еще до 2023-го года. Левандовский провел в составе мюнхенцев восемь сезонов, отличившись 344 голами и 72 ассистами в 374 матчах. В частности, в недавно завершенном сезоне на его счету 50 мячей и семь результативных передач.
"Барселона" может стать первым испанским клубом для Роберта. Ранее он выступал только в польском ("Лех") и немецких ("Бавария" и "Боруссия" Д).
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