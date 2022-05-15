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Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Еще скучнее просто невозможно

Испания
(1 голосов)

Так играть нельзя!

Примера. Хетафе - Барселона 0:0. Еще скучнее просто невозможно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" третий раз в мае сыграл 0:0, причем сегодня нули от синих получились особенно скучными.

По правде, даже опасных моментов в этом матче вспомнить трудновато. У "Хетафе" вроде бы пробивали Унал, Дамьен Суарес и однажды прикладывался Аленья, но по факту момент, когда тер Штеген неожиданно выпустил мяч из рук при навесе, выглядел опаснее.

У "Барсы" не было и этого - только перекат мяча поперек-назад. Отчасти это результат отсутствия в составе Усмана Дембеле - самого острого и вертикального из игроков каталонского нападения.

Возможно, Хави так пытался попробовать тех игроков, которые останутся в команде на следующий сезон, но, если так, смотр был провален абсолютно всеми. Пучу и Депаю надо уходить; Гави - расти.

Когда этот скучнейший матч таки закончился, было ощущение, что все выдохнули с облегчением - и тренеры, и футболисты, и фанаты. "Хетафе" остался в Примере еще на сезон - это главное для него сегодня.

Касательно "Барселоны", она заканчивает чемпионат 2-й - ее конкурент "Атлетико" сегодня тоже оступился.

37-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Барселона" - 0:0

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Йокушлу, Куэнка, Оливера - Аленья (Вильяр, 67), Арамбарри, Максимович (Флорентину Луиш, 81) - Унал (Оскар, 81), Майораль (Сандро, 67)

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Мингеса, Ленгле, Бальде (Мармоль, 90+1) - Гави, Бускетс, Пуч - Ферран Торрес, Обамеянг (Фати, 62), Депай (Люк де Йонг, 71)

Предупреждения: Оливера, 87 - Ленгле, 35, Бускетс, 57

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В статье: Барселона "Хетафе"
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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
15.05.2022 в 22:37
Включил. Начал смотреть. Уснул. Проснулся. Досмотрел. Выключил.
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