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Примера. Атлетико - Севилья 1:1. Нервион в ЛЧ и прощание с Суаресом
Результат, устроивший всех
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Севилья" сегодня окончательно решила вопрос с выходом в Лигу чемпионов - и для команды Хулена Лопетеги эта ничья сродни победе.
По первому тайму "Нервион" на нее не наиграл. Да, был момент Эн-Несири, который пробил из рук вон плохо после заброса из глубины, но в остальном созидали лишь хозяева.
Больше других старался сегодня Луис Суарес, проводивший свой последний матч на "Ванда Метрополитано". В его честь болельщики развесили на трибунах огромный баннер со словами: "Спасибо, Лучо, что сделал нас чемпионами!" Эль Пистолеро изо всех сил пытался из отблагодарить, но оба его удара получились корявыми.
‘Thank you Lucho for making us champions’— B/R Football (@brfootball) May 15, 2022
Atlético fans said goodbye to Luis Suárez after the club announced he would be leaving this summer pic.twitter.com/RZhtp8oXrh
Зато забил соотечественник Суареса - Хосе Мария Хименес головой вколотил мяч в сетку после навеса от Карраско.
Если бы "Севилья" не взяла себя в руки, матч закончился бы ее сухим поражением, это точно, но Хулен Лопетеги вовремя перешел на игру в два центрфорварда; его команда начала много грузить в штрафную, прессинговать высоко - и второй тайм прошел под ее диктовку.
Оливер дважды отлично навешивал на Эн-Несири, и если в первом случае марокканец пробил в перекладину, то во втором - куда надо без шансов для Облака.
3 - Sevilla have now qualified for the Champions League in three consecutive seasons via LaLiga for the first time in their history. Merit. pic.twitter.com/EaY4duTVE5— OptaJose (@OptaJose) May 15, 2022
В послематчевом интервью Хименес выразил надежду, что в новом сезоне "Атлетико" будет играть собраннее и перестанет бояться последних минут - здесь у Симеоне много работы. Его команда завершила сезон 3-й, но качество игры деградирует, причем и обороны тоже. Ну, а для "Севильи" 4-я позиция - уже как дом родной.
37-й тур Примеры. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Севилья" - 1:1
Голы: Хименес, 30 - Эн-Несири, 85
"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Рейнилду - Кондогбья - Льоренте (Фелипе, 78), де Пауль (Эррера, 78), Коке, Карраско - Гризманн (Корреа, 70), Суарес (Матеус Кунья, 65)
"Севилья": Буну - Монтьель (Навас, 46), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич (Оливер, 56), Гудель (Рекик, 75), Дилейни - Окампос (Корона, 46), Эн-Несири, Папу Гомес (Рафа Мир, 57)
Предупреждения: Эрмосо, 45, Коке, 89 - Монтьель, 41, Гудель, 72, Рафа Мир, 88, Акунья, 90+3
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