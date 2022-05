Примера. Атлетико - Севилья 1:1. Нервион в ЛЧ и прощание с Суаресом

"Севилья" сегодня окончательно решила вопрос с выходом в Лигу чемпионов - и для команды Хулена Лопетеги эта ничья сродни победе.

По первому тайму "Нервион" на нее не наиграл. Да, был момент Эн-Несири, который пробил из рук вон плохо после заброса из глубины, но в остальном созидали лишь хозяева.

Больше других старался сегодня Луис Суарес, проводивший свой последний матч на "Ванда Метрополитано". В его честь болельщики развесили на трибунах огромный баннер со словами: "Спасибо, Лучо, что сделал нас чемпионами!" Эль Пистолеро изо всех сил пытался из отблагодарить, но оба его удара получились корявыми.

‘Thank you Lucho for making us champions’ Atlético fans said goodbye to Luis Suárez after the club announced he would be leaving this summer pic.twitter.com/RZhtp8oXrh

Зато забил соотечественник Суареса - Хосе Мария Хименес головой вколотил мяч в сетку после навеса от Карраско.

Если бы "Севилья" не взяла себя в руки, матч закончился бы ее сухим поражением, это точно, но Хулен Лопетеги вовремя перешел на игру в два центрфорварда; его команда начала много грузить в штрафную, прессинговать высоко - и второй тайм прошел под ее диктовку.

Оливер дважды отлично навешивал на Эн-Несири, и если в первом случае марокканец пробил в перекладину, то во втором - куда надо без шансов для Облака.

3 - Sevilla have now qualified for the Champions League in three consecutive seasons via LaLiga for the first time in their history. Merit. pic.twitter.com/EaY4duTVE5