Примера. Лягушки потопили Алавес, чудесное спасение Мальорки, прощание еще одного Суареса

Матч, который не имел значения для обеих команд. Единственным, кто старался забить, был ветеран Яго Аспас, который борется с Раулем де Томасом за Трофео Сарра, но и он не преуспел.

"Эльче" за всю игру так и не сподобился хотя бы на одну острую атаку, заставив Дитуро скучать на воротах.

У "Сельты" моментов было намного больше, а единственный мяч в контратаке забил Денис Суарес - один из игроков, которые, вероятно, летом покинут "Балаидос". После гола полузащитник поцеловал эмблему "Кельтов" - он точно не хочет уходить, но у клуба финансовые проблемы, и от этого не спрятаться.

В таблице после победы "Сельта" осталась 10-й, "Эльче" же поражение отодвинуло на 15-ю строчку.

37-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Эльче" - 1:0

Гол: Денис Суарес, 9

"Лягушки" громко попрощались с элитой, прихватив за собой в Сегунду еще и "Алавес", которому не помог даже тот факт, что в воротах хозяев вышел 17-летний дебютант Примо.

Баски банально боялись играть футбол. Хоселу повезло открыть счет после грубой ошибки Везу, но дальше - ничего. "Алавес" стоял и тупо ждал свистка.

Конечно, это наказуемо - тем более, что "Леванте" заканчивает сезон в прекрасной форме. Дуарте после углового сравнял счет, Рохер Марти вывел хозяев вперед, а Моралес после гола в добавленное время еще и извинился перед трибунами - много лет Эль Команданте удерживал команду в Ла Лиге, но на этот раз не смог.

Летом и от "Леванте", и от "Алавеса" ждем трансферов - в составах обеих команд хватает высокооплачиваемых игроков, которые в Сегунду не пойдут, найдя новые пристанища в Примере.

37-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Алавес" - 3:1

Голы: Дуарте, 53, Марти, 74, Моралес, 90+5 - Хоселу, 36

Ну, а это самый эмоциональный матч вечера. "Мальорка" выбралась из зоны вылета на 92-й минуте при том, что по ходу матча неоднократно могла и проиграть!

За 17-е место островитяне должны благодарить и Андрея Лунина - именно его геройства не позволили победить "Кадису" в параллельном матче. Без этого чуда бы не случилось, а так "Мальорка" продолжала верить - и сработало.

Мурики открыл счет головой после навеса от Хауме Косты уже на старте, но дальше "Райо" постепенно завелся, и если удары Фалькао и Нтеки были просто опасны, то Сисс вогнал мяч в сетку.

Публика на "Иберостаре" не просто приуныла - она замерла в ожидании катастрофы, но на 92-й минуте свершилось чудо. Абдон Пратс, местный воспитанник, замкнул дальнюю штангу, тем самым выведя своих на 17-е место перед финальным туром. И пускай там у "Мальорки" непростой выезд в Памплону, прямо сейчас "Киноварь" празднует, и мы можем их понять.

37-й тур Примеры. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Мурики, 13, Абдон, 90+2 - Сисс, 60