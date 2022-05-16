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Луис Суарес официально покидает Атлетико Мадрид

Испания
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Уругваец выиграл лишь один титул с командой – чемпионат Испании

Луис Суарес официально покидает Атлетико Мадрид

Фото: CaughtOffside

UA-Футбол
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"Атлетико Мадрид" объявил о том, что форвард Луис Суарес и полузащитник Эктор Эррера покидают команду по окончании сезона. Оба игрока выиграли с "матрасниками" лишь один трофей – Ла Лигу в сезоне 2020/21.

Луис Суарес пришел в "Атлетико" два года назад из "Барселоны" за 7 миллионов евро. За эти сезоны уругваец забил 34 гола и отдал 6 ассистов в 84 играх за команду. Главным претендентом на игрока считается "Интер Майями".

Эктор Эррера же пришел из "Порту" на правах свободного агента. За три года в "Атлетико" он сыграл всего лишь 77 матчей, в которых забил один гол и отдал 4 ассиста. Следующей командой Эрреры станет "Хьюстон Динамо", договор уже заключен.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Эктор Эррера
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