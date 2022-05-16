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Барса сделает Гави последнее предложение продлить контракт
Пропишут уже классические отступные
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" в скором времени вышлет агенту полузащитника Гави предложение о продлении контракта, сообщает журналистка Хелена Кондис Эдо. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.
Сообщается, что это последнее предложение от клуба и, в случае неудачи, "Барселона" не будет пытаться договориться.
???? Termina la reunión para la renovación de Gavi entre Alemany y su agente, que empezó a la 1. El Barça le mandará la última propuesta de contrato a Ivan de la Pena para que la estudie. El borrador: 2027, ficha equipo y cláusula de 1000K. @partidazocope @tjcope @ESPORTSCOPE— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 16, 2022
Отмечается, что отступные составят уже привычный, для продленных "Барсой" игроков, 1 миллиард евро.
Текущее соглашение испанца рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что переговоры по новому контракту Гави идут медленно.
В этом сезоне 17-летний полузащитник провел за "Барсу" 47 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 60 миллионов евро.
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