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Бэйл покинет Реал. Его будущее зависит от потенциального матча против Украины

Испания
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Весьма интересная ситуация

Бэйл покинет Реал. Его будущее зависит от потенциального матча против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Валлийский форвард Гарет Бэйл покинет "Реал" в конце сезона. О его будущем высказался агент игрока.

"Гарет покинет "Реал". Вероятно, он вернется в английский футбол. Однако его будущее зависит от Уэльса и результата плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022", - заявил Джонатан Барнетт.

Контракт Бэйла с "Реалом" заканчивается летом 2022-го. В финале плей-офф турнира за выход на ЧМ-2022 Уэльс Бэйла сыграет против победителя пары Шотландия - Украина.

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В текущем сезоне на счету Бэйла семь матчей и один забитый гол.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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