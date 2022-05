Бэйл покинет Реал. Его будущее зависит от потенциального матча против Украины

Валлийский форвард Гарет Бэйл покинет "Реал" в конце сезона. О его будущем высказался агент игрока.

"Гарет покинет "Реал". Вероятно, он вернется в английский футбол. Однако его будущее зависит от Уэльса и результата плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022", - заявил Джонатан Барнетт.

Gareth Bale’s agent Jonathan Barnett confirms: “Gareth will leave Real Madrid. His return to English football is likely, I think - but his future now depends on Wales and their playoff games for the World Cup”, he told @Record_Portugal. ???????????????????????????? #RealMadrid