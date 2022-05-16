Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бэйл покинет Реал. Его будущее зависит от потенциального матча против Украины
Весьма интересная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quality Sport Images
Валлийский форвард Гарет Бэйл покинет "Реал" в конце сезона. О его будущем высказался агент игрока.
"Гарет покинет "Реал". Вероятно, он вернется в английский футбол. Однако его будущее зависит от Уэльса и результата плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022", - заявил Джонатан Барнетт.
Gareth Bale’s agent Jonathan Barnett confirms: “Gareth will leave Real Madrid. His return to English football is likely, I think - but his future now depends on Wales and their playoff games for the World Cup”, he told @Record_Portugal. ???????????????????????????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022
Контракт Бэйла с "Реалом" заканчивается летом 2022-го. В финале плей-офф турнира за выход на ЧМ-2022 Уэльс Бэйла сыграет против победителя пары Шотландия - Украина.
В текущем сезоне на счету Бэйла семь матчей и один забитый гол.
Популярное сейчас
- Отразил пенальти - получил признание. Лунин - в сборной тура Ла Лиги
- Пытались прорваться. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Сумщины
- Тесть украинского игрока погиб на фронте. Он воевал в районе Авдеевки
- Топовый испанский клуб заинтересован подписать Ярмоленко на правах свободного агента
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп