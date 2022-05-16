Бэйл покинет Реал. Его будущее зависит от потенциального матча против Украины

Валлийский форвард Гарет Бэйл покинет "Реал" в конце сезона. О его будущем высказался агент игрока.

"Гарет покинет "Реал". Вероятно, он вернется в английский футбол. Однако его будущее зависит от Уэльса и результата плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022", - заявил Джонатан Барнетт.

Gareth Bale’s agent Jonathan Barnett confirms: “Gareth will leave Real Madrid. His return to English football is likely, I think - but his future now depends on Wales and their playoff games for the World Cup”, he told @Record_Portugal. ???????????????????????????? #RealMadrid — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2022

Контракт Бэйла с "Реалом" заканчивается летом 2022-го. В финале плей-офф турнира за выход на ЧМ-2022 Уэльс Бэйла сыграет против победителя пары Шотландия - Украина.

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В текущем сезоне на счету Бэйла семь матчей и один забитый гол.