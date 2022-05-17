ПСЖ предлагал Мбаппе почти 5 миллионов евро в месяц

"ПСЖ" предлагал Киллиану Мбаппе самую большую зарплату в мировом футболе, сообщает Sky Sports. По новому контракту Килиан получал бы около 4,7 миллионов евро в месяц + подписной бонус в размере 118 миллионов.

Сообщается, что по новому контракту с "ПСЖ" Килиан получал бы в два раза больше, чем до продления. Также в соглашении были бы прописаны бонусы за количество голов, получение Золотого мяча и победу в Лиге чемпионов.

Отмечается, что у француза также был бы полный контроль над имиджевыми правами.

Ранее сообщалось, что в "Реале" Килиан будет получать гораздо меньше – 30 миллионов евро в год + 40 миллионов подписного бонуса.