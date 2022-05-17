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Просто денег нет: Валенсия предложила своих лидеров Барсе, но та отказалась
Солер и Гайя в подвешенном состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня в Барселоне прошли переговоры Жоана Лапорты с представителями "Валенсии" Джоуи Лимом и Анилом Мурти, сообщает Mundo Deportivo.
Гости предлагали боссу каталонцев купить своих лучших игроков Карлоса Солера и Хосе Гайя, но получили отказ - у "Барсы" на них просто не оказалось денег.
По информации источника, над покупкой Солера "Барса" задумается только в случае продажи Френки де Йонга; Гайя же рассматривается на "Камп Ноу" как запасной вариант, если не получится с Маркосом Алонсо из "Челси".
"Барса" все еще не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги, что может вынудить ее летом не покупать, а наоборот продавать футболистов.
Между тем, Transfermarkt оценивает 25-летнего Солера в 50 млн евро, а 26-летнего Гайя - в 40 млн. Контракты обоих с "Валенсией" истекают через год, так что клубу очень важно продать их сейчас, чтобы не потерять бесплатно.
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