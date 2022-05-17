  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Просто денег нет: Валенсия предложила своих лидеров Барсе, но та отказалась
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Просто денег нет: Валенсия предложила своих лидеров Барсе, но та отказалась

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Солер и Гайя в подвешенном состоянии

Просто денег нет: Валенсия предложила своих лидеров Барсе, но та отказалась

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Сегодня в Барселоне прошли переговоры Жоана Лапорты с представителями "Валенсии" Джоуи Лимом и Анилом Мурти, сообщает Mundo Deportivo.

Гости предлагали боссу каталонцев купить своих лучших игроков Карлоса Солера и Хосе Гайя, но получили отказ - у "Барсы" на них просто не оказалось денег.

По информации источника, над покупкой Солера "Барса" задумается только в случае продажи Френки де Йонга; Гайя же рассматривается на "Камп Ноу" как запасной вариант, если не получится с Маркосом Алонсо из "Челси".

"Барса" все еще не вписывается в потолок зарплат Ла Лиги, что может вынудить ее летом не покупать, а наоборот продавать футболистов.

Между тем, Transfermarkt оценивает 25-летнего Солера в 50 млн евро, а 26-летнего Гайя - в 40 млн. Контракты обоих с "Валенсией" истекают через год, так что клубу очень важно продать их сейчас, чтобы не потерять бесплатно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Валенсия Хосе Луис Гайя Карлос Солер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде