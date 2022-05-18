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Тебас о Мбаппе в Реале: Серия А только просела после прихода Роналду
Интересное мнение
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном приходе нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал". "Если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно", – приводит его слова Alfredo Pedulla.
"Если Мбаппе перейдет, а, кажется, это обязательно произойдет, это положительно повлияет на всю лигу.
Но приведу Италию в качестве примера: если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно.
Серия А получила большое налоговое преимущество благодаря помощи правительства в снижении налогов для тех, кто приезжает из-за рубежа, и смогла принять игроков уровня Криштиану Роналду и других известных футболистов.
Серия А не только не выросла, наоборот, она просела. Итальянский случай показывает, что одних игроков недостаточно, нам нужны адекватные управленческие решения, которые приведут к росту клуба.
Они могут подписать Холанда, Мбаппе или обоих сразу, но без точной модели это бесполезно", – сказал Хавьер Тебас.
Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с "Реалом" контракт до 2027 года. По нему футболист будет получать 40 миллионов евро в год.
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