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Тебас о Мбаппе в Реале: Серия А только просела после прихода Роналду

Испания
(1 голосов)

Интересное мнение

Тебас о Мбаппе в Реале: Серия А только просела после прихода Роналду

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном приходе нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал". "Если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно", – приводит его слова Alfredo Pedulla.

"Если Мбаппе перейдет, а, кажется, это обязательно произойдет, это положительно повлияет на всю лигу.

Но приведу Италию в качестве примера: если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно.

Серия А получила большое налоговое преимущество благодаря помощи правительства в снижении налогов для тех, кто приезжает из-за рубежа, и смогла принять игроков уровня Криштиану Роналду и других известных футболистов.

Серия А не только не выросла, наоборот, она просела. Итальянский случай показывает, что одних игроков недостаточно, нам нужны адекватные управленческие решения, которые приведут к росту клуба.

Они могут подписать Холанда, Мбаппе или обоих сразу, но без точной модели это бесполезно", – сказал Хавьер Тебас.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с "Реалом" контракт до 2027 года. По нему футболист будет получать 40 миллионов евро в год.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Реал (Мадрид) Хавьер Тебас Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
alfredopedulla.com

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Комментарии (1)
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Дoбрый (землянин)
18.05.2022 в 22:17
Старый прохиндей и проныра Тебас в пёстром узбекском халате лежал на топчане и подсчитывал в уме предполагаемый доход Ла Лиги от прихода Левандовски и Мбаппе. Его процент от доходов представился ему очень и очень симпатичным. В весёлом расположении духа начальник Ла Лиги решительно двинулся на кухню... После пятой рюмки коньяка основательно раздобревший и размякший Хавьер погрузился в кресло-качалку, закурил сигару и медленно покачиваясь принялся рассуждать... - "Если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта..." - президент многозначительно посмотрел на свой золотой перстень с рубином на левой руке, - "то это бесполезно..."
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