Тебас о Мбаппе в Реале: Серия А только просела после прихода Роналду

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном приходе нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в "Реал". "Если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно", – приводит его слова Alfredo Pedulla.

"Если Мбаппе перейдет, а, кажется, это обязательно произойдет, это положительно повлияет на всю лигу.

Но приведу Италию в качестве примера: если приезд отличных игроков не сопровождается общим импульсным развитием проекта, это бесполезно.

Серия А получила большое налоговое преимущество благодаря помощи правительства в снижении налогов для тех, кто приезжает из-за рубежа, и смогла принять игроков уровня Криштиану Роналду и других известных футболистов.

Серия А не только не выросла, наоборот, она просела. Итальянский случай показывает, что одних игроков недостаточно, нам нужны адекватные управленческие решения, которые приведут к росту клуба.

Они могут подписать Холанда, Мбаппе или обоих сразу, но без точной модели это бесполезно", – сказал Хавьер Тебас.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с "Реалом" контракт до 2027 года. По нему футболист будет получать 40 миллионов евро в год.