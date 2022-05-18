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Модрич получил приз Легенда от Marca
Хорвату можно награды каждый год давать
Фото: twitter.com/lukamodric10
Полузащитник "Реала" Лука Модрич получил приз от газеты Marca "Легенда". Его вручают выдающимся спортсменам.
"Я очень горжусь тем, что получил награду от такого важного СМИ мирового уровня.
Для меня большая честь быть в одном ряду с лучшими спортсменами. Я хотел бы поблагодарить свою семью, моих партнеров по команде, тренеров.
Я предпочитаю выигрывать командные титулы, а не индивидуальные, но я очень рад получить этот приз", – сказал 36-летний хавбек.
В этом сезоне Лука провел 42 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 12 голевых передач.
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