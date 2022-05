Обамеянг завершил карьеру в сборной

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг анонсировал завершение своей международной карьеры в сборной Габона, сообщает Goal. Форвард дебютировал за национальную команду своей страны 13 лет назад.

На Кубке африканских наций, который проходил зимой, Габон впервые за 10 лет (с 2012 года) вышел из группы. В 2012 году команда прошла в 1/4 финала, а несколько месяцев назад остановилась на 1/8.

Pierre-Emerick Aubameyang has announced his retirement from international football with Gabon.



Aubameyang represented his nation for over 10 years and wore the captain's armband ???????? pic.twitter.com/3akgB4Of6H