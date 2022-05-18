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Обамеянг завершил карьеру в сборной

Испания
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Габонцу 32 года

Обамеянг завершил карьеру в сборной

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг анонсировал завершение своей международной карьеры в сборной Габона, сообщает Goal. Форвард дебютировал за национальную команду своей страны 13 лет назад.

На Кубке африканских наций, который проходил зимой, Габон впервые за 10 лет (с 2012 года) вышел из группы. В 2012 году команда прошла в 1/4 финала, а несколько месяцев назад остановилась на 1/8.

В 2015 году Обамеянг получил звание Лучшего африканского футболиста года.

С момента дебюта 28 марта 2009 года Обамеянг провел за национальную команду 72 матча и забил 30 голов.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Габон
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