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Обамеянг завершил карьеру в сборной
Габонцу 32 года
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг анонсировал завершение своей международной карьеры в сборной Габона, сообщает Goal. Форвард дебютировал за национальную команду своей страны 13 лет назад.
На Кубке африканских наций, который проходил зимой, Габон впервые за 10 лет (с 2012 года) вышел из группы. В 2012 году команда прошла в 1/4 финала, а несколько месяцев назад остановилась на 1/8.
Pierre-Emerick Aubameyang has announced his retirement from international football with Gabon.— GOAL News (@GoalNews) May 18, 2022
Aubameyang represented his nation for over 10 years and wore the captain's armband ???????? pic.twitter.com/3akgB4Of6H
В 2015 году Обамеянг получил звание Лучшего африканского футболиста года.
С момента дебюта 28 марта 2009 года Обамеянг провел за национальную команду 72 матча и забил 30 голов.
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