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Анчелотти не против продления Марсело ещё на год
Будущая роль в команде не существенна для защитника
Фото: NU.nl
Защитник "Реала" Марсело может остаться в клубе ещё на один сезон, сообщает AS. Агент футболиста встречался с представителями клуба и обсуждал возможность продлить сотрудничество еще на год.
Сообщается, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не возражает против того, чтобы защитник остался. Марсело, в свою очередь, понимает, что не получит серьезной роли в клубе.
В этом сезоне 34-летний защитник провел за "Реал" 17 матчей, в которых отдал два голевых паса.
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Источник:as.com
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