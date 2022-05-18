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Анчелотти не против продления Марсело ещё на год

Испания
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Будущая роль в команде не существенна для защитника

Анчелотти не против продления Марсело ещё на год

Фото: NU.nl

Новина українською

Защитник "Реала" Марсело может остаться в клубе ещё на один сезон, сообщает AS. Агент футболиста встречался с представителями клуба и обсуждал возможность продлить сотрудничество еще на год.

Сообщается, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не возражает против того, чтобы защитник остался. Марсело, в свою очередь, понимает, что не получит серьезной роли в клубе.

В этом сезоне 34-летний защитник провел за "Реал" 17 матчей, в которых отдал два голевых паса.

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В статье: Карло Анчелотти Марсело Реал (Мадрид)
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Источник:
as.com

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