Звездный полузащитник Реала отложил переговоры о новом контракте

Мадридский "Реал" готов продлить с Тони Кроосом. Однако все не так просто.

По данным издания Marca, "сливочные" предложили ему сделку на один год, учитывая, что контракт 32-летнего действителен до лета 2023-го. Кроос попросил у клуба отложить переговоры.

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Тони счастлив в "Реале", однако он хочет оценить свою форму в следующем сезоне, после чего принимать решение о будущем. Ранее он несколько раз заявлял, что готов закончить карьеру именно в Мадриде.

Кросс выступает за "Реал" с лета 2014-го. В составе мадридцев на его счету 362 матча и 16 выигранных трофеев.