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Звездный полузащитник Реала отложил переговоры о новом контракте
Будет решать в следующем сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" готов продлить с Тони Кроосом. Однако все не так просто.
По данным издания Marca, "сливочные" предложили ему сделку на один год, учитывая, что контракт 32-летнего действителен до лета 2023-го. Кроос попросил у клуба отложить переговоры.
Тони счастлив в "Реале", однако он хочет оценить свою форму в следующем сезоне, после чего принимать решение о будущем. Ранее он несколько раз заявлял, что готов закончить карьеру именно в Мадриде.
Кросс выступает за "Реал" с лета 2014-го. В составе мадридцев на его счету 362 матча и 16 выигранных трофеев.
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