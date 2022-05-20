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Лунин остался в запасе Реала на последний матч сезона в Ла Лиге

Испания
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К сожалению, предсказуемо

Лунин остался в запасе Реала на последний матч сезона в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче 38-го тура Ла Лиги между собой сыграют "Реал" и "Бетис". Стали известны составы команд.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти на последний матч сезона в чемпионате выпустил основу. То есть, украинец Андрей Лунин остался в запасе, а место в воротах традиционно занял Тибо Куртуа.

После официального оформления титула, Лунин получил немного игрового времени, выйдя в двух играх чемпионата. После 37-го игрового дня он даже оказался в сборной тура.

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Отметим, что до конца сезона "Реалу" осталось провести два матча - против "Бетиса" в чемпионата и против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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