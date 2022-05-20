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Лунин остался в запасе Реала на последний матч сезона в Ла Лиге
К сожалению, предсказуемо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В стартовом матче 38-го тура Ла Лиги между собой сыграют "Реал" и "Бетис". Стали известны составы команд.
Наставник "сливочных" Карло Анчелотти на последний матч сезона в чемпионате выпустил основу. То есть, украинец Андрей Лунин остался в запасе, а место в воротах традиционно занял Тибо Куртуа.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @RealBetis! @UnicajaBanco | #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/kq4RfTMfjM— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 20, 2022
После официального оформления титула, Лунин получил немного игрового времени, выйдя в двух играх чемпионата. После 37-го игрового дня он даже оказался в сборной тура.
Отметим, что до конца сезона "Реалу" осталось провести два матча - против "Бетиса" в чемпионата и против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.
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