  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ювентус не будет выкупать контракт Мораты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не будет выкупать контракт Мораты

Испания
(1 голосов)

Разве его ждут в "Атлетико"?

Ювентус не будет выкупать контракт Мораты

Фото: twitter.com/juventusfcen

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората вернется в команду после двухлетней аренды в "Ювентус", сообщает Marca. Туринцы не могут себе позволить выкуп контракта нападающего.

Сообщается, что "Ювентус" не будет выплачивать 35 миллионов евро, которые были прописаны в соглашении аренды между клубами.

Отмечается, что Диего Симеоне не рассчитывает на нападающего.

В этом сезоне Альваро провел 48 матчей за "Атлетико", забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 30 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде