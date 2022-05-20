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Ювентус не будет выкупать контракт Мораты
Разве его ждут в "Атлетико"?
Фото: twitter.com/juventusfcen
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората вернется в команду после двухлетней аренды в "Ювентус", сообщает Marca. Туринцы не могут себе позволить выкуп контракта нападающего.
Сообщается, что "Ювентус" не будет выплачивать 35 миллионов евро, которые были прописаны в соглашении аренды между клубами.
Отмечается, что Диего Симеоне не рассчитывает на нападающего.
В этом сезоне Альваро провел 48 матчей за "Атлетико", забил 12 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 30 миллионов евро.
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