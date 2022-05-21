Примера. Валенсия - Сельта 2:0. Летучие мыши в ТОП-10, но фанаты в ярости

"Валенсия" по делу обыграла "Сельту" в последнем туре благодаря эффективности игрока, которого приобрела у… "Сельты".

Макси Гомес провел, возможно, лучший матч в сезоне, когда это было совершенно никому не надо. "Месталья" стояла полупустой; под стадионом собрались тысячи фанатов с требованиями отставки Питера Лима и его менеджмента, который на этой неделе влип в очередной скандал.

Игроки могли бы расклеиться на таком фоне, но остались собранными, за что респект им, а также тренеру Хосе Бордаласу. Он делает, что может.

В первом тайме "Валенсия" воплотила игровой перевес в красивый комбинационный гол - Макси Гомес забил его грудью, но отмечать надо и отличную скоростную работу Хосе Гайя, доставшего мяч у лицевой.

ÉXITO TOTAL DEL VALENCIANISMO |



Manifestación CONTRA MERITON



↔️CONTRASTES AV/SUECIA - MESTALLA



¡Que se entere TODO EL MUNDO! #LimGoHome pic.twitter.com/6tzc1DgwTE — Superdeporte (@superdeporte_es) May 21, 2022

После перерыва Макси уже сам навешивал - и после его попытки Араухо срезал мяч в собственные ворота.

Между этими голами свой лучший шанс в матче загубила "Сельта" - Нолито пробил в ноги Доменеку, когда тот уже был практически отыгран. Кажется, "Кельты" мыслями уже в отпуске.

Благодаря победе "Валенсия" в таблице обошла "Сельту" и вышла на 10-е место. При этом оба клуба находятся в плачевном финансовом положении, так что летом ждем от них продаж. Гедеш, Гомес, Солер, Гайя, Галан, Денис Суарес, Браис Мендес - это первые, кто приходят на ум.

38-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 2:0

Голы: Макси Гомес, 28, Араухо, 60 (автогол)

"Валенсия": Доменек - Фулькье, Паулиста, Диахаби (Рачич, 84), Гайя - Коррея (Домингес, 68), Солер, Мориба, Хиль (Черышев, 46) - Макси Гомес (Муса, 78), Маркос Андре (Гедеш, 68)

"Сельта": Дитуро - Васкес (Пинеда, 70), Айду, Араухо, Галан - Денис Суарес - Солари (Вейга, 52), Браис Мендес (Фонтан, 85), Нолито (Мурильо, 70) - Аспас, Тиаго Гальярдо

Предупреждения: Фулькье, 63, Коррея, 64 - Галан, 45+1, Браис Мендес, 52, Тиаго Гальярдо, 80