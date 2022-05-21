  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Валенсия - Сельта 2:0. Летучие мыши в ТОП-10, но фанаты в ярости
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Валенсия - Сельта 2:0. Летучие мыши в ТОП-10, но фанаты в ярости

Испания
(1 голосов)

Lim go home!

Примера. Валенсия - Сельта 2:0. Летучие мыши в ТОП-10, но фанаты в ярости

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" по делу обыграла "Сельту" в последнем туре благодаря эффективности игрока, которого приобрела у… "Сельты".

Макси Гомес провел, возможно, лучший матч в сезоне, когда это было совершенно никому не надо. "Месталья" стояла полупустой; под стадионом собрались тысячи фанатов с требованиями отставки Питера Лима и его менеджмента, который на этой неделе влип в очередной скандал.

Игроки могли бы расклеиться на таком фоне, но остались собранными, за что респект им, а также тренеру Хосе Бордаласу. Он делает, что может.

В первом тайме "Валенсия" воплотила игровой перевес в красивый комбинационный гол - Макси Гомес забил его грудью, но отмечать надо и отличную скоростную работу Хосе Гайя, доставшего мяч у лицевой.

После перерыва Макси уже сам навешивал - и после его попытки Араухо срезал мяч в собственные ворота.

Между этими голами свой лучший шанс в матче загубила "Сельта" - Нолито пробил в ноги Доменеку, когда тот уже был практически отыгран. Кажется, "Кельты" мыслями уже в отпуске.

Благодаря победе "Валенсия" в таблице обошла "Сельту" и вышла на 10-е место. При этом оба клуба находятся в плачевном финансовом положении, так что летом ждем от них продаж. Гедеш, Гомес, Солер, Гайя, Галан, Денис Суарес, Браис Мендес - это первые, кто приходят на ум.

38-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Сельта" - 2:0

Голы: Макси Гомес, 28, Араухо, 60 (автогол)

"Валенсия": Доменек - Фулькье, Паулиста, Диахаби (Рачич, 84), Гайя - Коррея (Домингес, 68), Солер, Мориба, Хиль (Черышев, 46) - Макси Гомес (Муса, 78), Маркос Андре (Гедеш, 68)

"Сельта": Дитуро - Васкес (Пинеда, 70), Айду, Араухо, Галан - Денис Суарес - Солари (Вейга, 52), Браис Мендес (Фонтан, 85), Нолито (Мурильо, 70) - Аспас, Тиаго Гальярдо

Предупреждения: Фулькье, 63, Коррея, 64 - Галан, 45+1, Браис Мендес, 52, Тиаго Гальярдо, 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сельта (Виго) Валенсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде