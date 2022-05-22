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Реал впервые за 38 лет завершил чемпионат без удалений
Рамоса на вас нет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Поскольку на следующих выходных у "Реала" запланирован финальный поединок Лиги чемпионов, последний тур чемпионата против "Бетиса" для команд проходил в пятницу.
В том матче "сливочные" не записали в свой пассив ни одной карточки, тем самым смогли повторить рекорд почти 40-летней давности. Впервые с 1984 года "Реал" завершил сезон Примеры без удалений.
В общей сложности только трижды мадридцам удавалось добиться такого результата. Первые два раза были в сезонах 1970/1971 гг. и, собственно, 1983/1984 гг.
Кроме отсутствия красных карточек, "Реал" в этом сезоне стал командой, игроки которой увидели перед собой меньше всех желтых карточек. Их в подопечных Анчелотти за 38 туров собралось 76 – столько же у "Вильярреала". Правда, у "желтой субмарины" есть еще один матч впереди.
Напомним, что "Реал" завоевал титул чемпиона Испании впервые за два сезона.
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