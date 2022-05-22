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Реал впервые за 38 лет завершил чемпионат без удалений

Испания
(1 голосов)

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Реал впервые за 38 лет завершил чемпионат без удалений

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Поскольку на следующих выходных у "Реала" запланирован финальный поединок Лиги чемпионов, последний тур чемпионата против "Бетиса" для команд проходил в пятницу.

В том матче "сливочные" не записали в свой пассив ни одной карточки, тем самым смогли повторить рекорд почти 40-летней давности. Впервые с 1984 года "Реал" завершил сезон Примеры без удалений.

В общей сложности только трижды мадридцам удавалось добиться такого результата. Первые два раза были в сезонах 1970/1971 гг. и, собственно, 1983/1984 гг.

Кроме отсутствия красных карточек, "Реал" в этом сезоне стал командой, игроки которой увидели перед собой меньше всех желтых карточек. Их в подопечных Анчелотти за 38 туров собралось 76 – столько же у "Вильярреала". Правда, у "желтой субмарины" есть еще один матч впереди.

Напомним, что "Реал" завоевал титул чемпиона Испании впервые за два сезона.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
football espana

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
22.05.2022 в 11:01
Ежу понятно. Ушел человек который уж очень любил карточки.
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