Реал впервые за 38 лет завершил чемпионат без удалений

Поскольку на следующих выходных у "Реала" запланирован финальный поединок Лиги чемпионов, последний тур чемпионата против "Бетиса" для команд проходил в пятницу.

В том матче "сливочные" не записали в свой пассив ни одной карточки, тем самым смогли повторить рекорд почти 40-летней давности. Впервые с 1984 года "Реал" завершил сезон Примеры без удалений.

В общей сложности только трижды мадридцам удавалось добиться такого результата. Первые два раза были в сезонах 1970/1971 гг. и, собственно, 1983/1984 гг.

Кроме отсутствия красных карточек, "Реал" в этом сезоне стал командой, игроки которой увидели перед собой меньше всех желтых карточек. Их в подопечных Анчелотти за 38 туров собралось 76 – столько же у "Вильярреала". Правда, у "желтой субмарины" есть еще один матч впереди.

Напомним, что "Реал" завоевал титул чемпиона Испании впервые за два сезона.