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Хави: Переговоры с Левандовскими ведутся. Будет непросто

Испания
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Нужно оформлять полноценный трансфер

Хави: Переговоры с Левандовскими ведутся. Будет непросто

Фото: twitter.com/FCBayern

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Главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, будет ли усиление команды летом:

“Левандовский – один из вариантов. Переговоры ведутся, у него по контракту остался год. Будет непросто.

Однако Лапорта сказал мне, что мы сможем усилить состав, в этом есть уверенность. Мы подготовили план и будем стараться добиться его реализации”, - сказал Хави.

Отметим, что Левандовский выступал за “Баварию” на протяжении восьми лет. В частности, в этом сезоне на его счету 50 голов и 7 ассистистов в 46 матчах во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 50 млн евро. Интересно, что во время его карьеры никто больше 4,75 млн. за него не платил – в 2010-м столько "Боруссия" Д выложила "Леху" за нападающего. В “Баварию” Роберт перешел в статусе свободного агента.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Хави
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Источник:
mundodeportivo

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