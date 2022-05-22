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Реал определился с кандидатами на замену Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Мадрид в поисках нового топ-форварда после срывал сделки

Реал определился с кандидатами на замену Мбаппе

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Мадридский "Реал" определил список игроков, которых мог бы приобрести вместо Килиана Мбаппе, оставшегося в "ПСЖ". По информации AS, в шорт-листе находится пять топ-форвардов.

Среди кандидатов: Роберт Левандовски из "Баварии", Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг", "Харри Кейн из "Тоттенхэма", Дарвин Нуньес из "Бенфики" и Рафаэль Леау из "Милана". Клуб надеется приобрести нападающего уже этим летом.

Ранее "Реал" намеревался заполучить форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в качестве свободного агента, однако тот предпочел продлить контракт с "Парижем". Как сообщалось, игрок заключил контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год.

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В статье: Роберт Левандовский Реал (Мадрид) Харри Кейн Килиан Мбаппе Кристофер Нкунку Рафаэль Леао Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
22.05.2022 в 17:41
Не с ,,Парижем", с ,,ПСЖ" ...,,Париж" клуб второй лиги
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