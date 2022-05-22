  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Сосьедад - Атлетико: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Сосьедад - Атлетико: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Один из главных матчей выходных в Испании

Реал Сосьедад - Атлетико: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче нет турнирной интриги, поэтому отчасти можно считать его выставочным, а тренерам провести серьёзную ротацию составов. Тем не менее, это один из главных поединков текущего тура в Ла Лиге, где встретятся третья и шестая команды чемпионата. "Атлетико" на данный момент на третьей строчке, но может пропустить вперёд "Севилью", если не наберёт очков. "Ла Реал" точно выйдет в группу Лиги Европы. Сейчас он шестой и с отставанием в три балла от "Бетиса", который также готовится к старту в ЛЕ.

Чемпионат Испании. 38-й тур
"Реал Сосьедад" 23:00 "Атлетико"
Трансляция - MEGOGO

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде