Реал Сосьедад - Атлетико: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги

В матче нет турнирной интриги, поэтому отчасти можно считать его выставочным, а тренерам провести серьёзную ротацию составов. Тем не менее, это один из главных поединков текущего тура в Ла Лиге, где встретятся третья и шестая команды чемпионата . "Атлетико" на данный момент на третьей строчке, но может пропустить вперёд "Севилью", если не наберёт очков. "Ла Реал" точно выйдет в группу Лиги Европы. Сейчас он шестой и с отставанием в три балла от "Бетиса", который также готовится к старту в ЛЕ.

Чемпионат Испании. 38-й тур

"Реал Сосьедад" 23:00 "Атлетико"

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