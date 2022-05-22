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Реал Сосьедад - Атлетико: смотреть онлайн бесплатно матч Ла Лиги
Один из главных матчей выходных в Испании
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче нет турнирной интриги, поэтому отчасти можно считать его выставочным, а тренерам провести серьёзную ротацию составов. Тем не менее, это один из главных поединков текущего тура в Ла Лиге, где
Чемпионат Испании. 38-й тур
"Реал Сосьедад" 23:00 "Атлетико"
Трансляция - MEGOGO
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