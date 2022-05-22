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Примера. Эльче - Хетафе 3:1. Зелено-полосатые творят историю

Испания
(1 голосов)

Франсиско, браво!

Примера. Эльче - Хетафе 3:1. Зелено-полосатые творят историю

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Никого не боится "Эльче" в родных стенах, что и было сегодня в очередной раз доказано.

Турнирного значения для команд встреча не имела, что заметно их раскрепостило. Каждый пытался показать, что умеет, и даже Хавьер Пасторе, проведший худший сезон в карьере, напоследок пару раз приятно удивил - и пасами, и ударами; однажды даже послал мяч в крестовину.

Забивали в этот вечер, однако, другие. "Хетафе" открыл счет благодаря идеальному прострелу Янкто на Унала, но "Эльче" оперативно вернулся - помог рикошет от груди Оласы.

В дальнейшем у команд хватало еще голевых моментов, но здорово играли вратари - один сэйв Касильи после удара Вильяра чего стоит!

Возможно, ничья была бы справедливым исходом встречи, но, как это часто бывает с командой Франсиско на "Мартинес Валеро", команда нашла силы на решающий рывок, когда соперник уже сдулся.

Первый гол Кике Переса - украшение всего чемпионата. Как Хосан принял мяч грудью, как с разворота вырезал его в центр, а Перес замкнул - чистый кайф.

Потом был еще второй от Кике - и на том закончили. "Эльче" в 38 турах набрал 42 очка, и это его лучший результат в истории. "Хетафе" же финишировал с 39 баллами и хоть и избежал вылета, но сезон-2021/22 точно вспоминать не захочет.

38-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Хетафе" - 3:1

Голы: Оласа, 37, Кике Перес, 84, 90+1 - Унал, 33

"Эльче": Касилья - Дональд, Роко, Бигас - Моренте (Хосан, 77), Маскарель, Гумбау (Гути, 70), Оласа - Милья (Фидель, 60), Каррильо (Понсе, 60), Пасторе (Кике Перес, 69)

"Хетафе": Сория - Иглесиас (Йокушлу, 82), Даконам, Митрович, Куэнка, Янкто (Дамьен Суарес, 81) - Аленья (Вильяр, 60), Арамбарри, Оскар (Сандро, 75) - Унал, Майораль (Максимович, 74)

Предупреждения: Бигас, 51, Гумбау, 62 - Митрович, 36, Даконам, 87

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В статье: "Хетафе" Эльче
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