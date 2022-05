Примера. Эльче - Хетафе 3:1. Зелено-полосатые творят историю

Никого не боится "Эльче" в родных стенах, что и было сегодня в очередной раз доказано.

Турнирного значения для команд встреча не имела, что заметно их раскрепостило. Каждый пытался показать, что умеет, и даже Хавьер Пасторе, проведший худший сезон в карьере, напоследок пару раз приятно удивил - и пасами, и ударами; однажды даже послал мяч в крестовину.

Забивали в этот вечер, однако, другие. "Хетафе" открыл счет благодаря идеальному прострелу Янкто на Унала, но "Эльче" оперативно вернулся - помог рикошет от груди Оласы.

16 - Enes Ünal ???????? has scored 16 goals in @LaLigaEN this season, becoming only the second Getafe player to reach this figure in a single campaign in the competition, after Roberto Soldado ???????? in 2009/10 (also 16 goals). Stellar. pic.twitter.com/a88Hpq2N3P