Примера. Кадис и Мальорка спасаются, трагедия Молины и Гранады

Максимально осторожный матч от "Кадиса", чье терпение в итоге принесло такие важные три очка, а с ними - и сохранение прописки в элите.

Пришлось непросто. "Алавес" хоть и без мотивации, но сдаваться не спешил, и играл вполне себе на равных с командой Серхио, которой в первом тайме сильно недоставало остроты.

Добавить получилось лишь во втором тайме, когда в параллельном матче забила "Мальорка", и дело всерьез запахло жаренным. Сперва Идрисси попал в каркас, а затем на поле появился Чоко Лосано и уже первым касанием замкнул классный прострел от Карселена. Все было на грани офсайда - ну чисто в стиле Пиппо Индзаги.

Впоследствии Лосано забил еще раз, но уже из офсайда. Впрочем, и одного гола хватило, чтобы фанаты "Кадиса", которые уже плакали от горя, теперь заплакали от счастья. Их команда осталась в элите на 3-й сезон кряду, чего еще не случалось в 21 веке!

38-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Кадис" - 0:1

Гол: Лосано, 76

"Алавес": Сивера - Теналья, Наварро, Лежен, Дуарте (Хави Лопес, 59) - Понс (Мойя, 79), Лум - Падилья (Теньяс, 63), Ману Гарсия (Роперо, 79), Хасон (Вальехо, 59) - де ла Фуэнте

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 73), Эспино - Собрино, Алькарас (Хосе Мари, 72), Алекс, Идрисси (Сальви, 83) - Лукас Перес (Аларкон, 83), Негредо (Лосано, 72)

Предупреждение: Луис Эрнандес, 27

"Гранада" вылетела, хотя перед последним туром имела очко преимущества над конкурентами, а еще единственная из всей троицы аутсайдеров играла сегодня дома.

Чего не хватило южанам? Вероятно, напора. "Эспаньол" редко переходил центр поля и выглядел инертно, что логично - "Попугаи" просто отбывали номер. За всех отдувался вратарь Диего Лопес, который классно потащил удары Пуэртаса и Молины еще до перерыва.

"Гранаде" надо было только поднажать, но она не смогла. Более того, даже когда хозяева получили довольно случайный пенальти за игру рукой, 40-летний Хорхе Молина с точки не попал в створ ворот.

38 - Only Real Betis in 2008/09 campaign was the Andalusian side to relegate collecting more points at the end of the season in #LaLiga this season this century (42) than @GranadaCF_en this term (38). Cheer-up#Granada #GranadaEspanyol pic.twitter.com/nC1CcUiaAj — OptaJose (@OptaJose) May 22, 2022

Для ветерана это личная трагедия - как теперь завершать карьеру? Ну, а "Гранаду" в целом ждет очищение Сегундой - она туда заглянет впервые с сезона-2018/19.

38-й тур Примеры. Гранада. "Лос Карменес"

"Гранада" - "Эспаньол" - 0:0

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас, Дуарте, Эскудеро - Колладо (Гоналон, 85), Петрович (Бакка, 85), Милья (Этеки, 33, Херман Санчес, 85) - Пуэртас, Молина, Суарес (Узуни, 61)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Давид Лопес (Калеро, 88), Серхи Гомес, Кабрера - Меламед (Мелендо, 73), Эррера, Дардер, Вильена (Вила, 88) - Эмбарба (Ву Лей, 73), Пуадо (Колеошо, 90)

Предупреждение: Эскудеро, 87

Лучшее выступление из всей троицы аутсайдеров сегодня у "Мальорки". Хотя, конечно, половину приза отдаем "Осасуне" - она вообще не сопротивлялась.

"Киноварь" нанесла в шесть раз больше ударов в створ ворот и даже в единоборствах преуспела, что дикость для матчей на "Эль Садаре", где в нормальных условиях хозяева затаптывают вообще всех.

Отсюда и результат. Мурики и Анхель разыграли идеальную комбинацию по центру, открыв счет. Ну, а под занавес матча его удвоил подзабытый Клеман Гренье, сыграв на добивании. Кажется, это первое удачное действие француза после переезда в Испанию в марте.

Очень интересно, что с ним будут делать дальше - у Гренье контракт до лета. Также у "Мальорки" в аренде Ли Кан Ин, Кубо и, главное, Ведат Мурики, без которого команду уже трудно себе представить. Спортивному директору островитян не позавидуешь - работы у него будет невпроворот.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Мальорка" - 0:2

Голы: Анхель, 47, Гренье, 82

"Осасуна": Эррера - Рамальо (Аресо, 75), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Коте (Иньиго Перес, 75) - Ойер (Роберто Торрес, 72), Торро, Брашанац - Авила (Кике, 63), Будимир, Рубен Гарсия (Барха, 63)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Раильо, Оливан - Антонио Санчес (Гренье, 72), Батталья, Севилья (Дани Родригес, 65), Хауме Коста (Руссо, 83) - Мурики, Анхель (Абдон, 65)

Предупреждения: Брашанац, 62, Давид Гарсия, 85 - Рейна, 89, Маффео, 90