Примера. Кадис и Мальорка спасаются, трагедия Молины и Гранады

Максимально осторожный матч от "Кадиса", чье терпение в итоге принесло такие важные три очка, а с ними - и сохранение прописки в элите.

Пришлось непросто. "Алавес" хоть и без мотивации, но сдаваться не спешил, и играл вполне себе на равных с командой Серхио, которой в первом тайме сильно недоставало остроты.

Добавить получилось лишь во втором тайме, когда в параллельном матче забила "Мальорка", и дело всерьез запахло жаренным. Сперва Идрисси попал в каркас, а затем на поле появился Чоко Лосано и уже первым касанием замкнул классный прострел от Карселена. Все было на грани офсайда - ну чисто в стиле Пиппо Индзаги.

What an important goal that could turn out to be for Lozano and @Cadiz_CFEN ! #AlavesCadiz | #LaLigaSantander | #DesenlaceLaLiga pic.twitter.com/bZUUqjzSh3

Впоследствии Лосано забил еще раз, но уже из офсайда. Впрочем, и одного гола хватило, чтобы фанаты "Кадиса", которые уже плакали от горя, теперь заплакали от счастья. Их команда осталась в элите на 3-й сезон кряду, чего еще не случалось в 21 веке!

38-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Кадис" - 0:1

Гол: Лосано, 76

"Алавес": Сивера - Теналья, Наварро, Лежен, Дуарте (Хави Лопес, 59) - Понс (Мойя, 79), Лум - Падилья (Теньяс, 63), Ману Гарсия (Роперо, 79), Хасон (Вальехо, 59) - де ла Фуэнте

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Кала, 73), Эспино - Собрино, Алькарас (Хосе Мари, 72), Алекс, Идрисси (Сальви, 83) - Лукас Перес (Аларкон, 83), Негредо (Лосано, 72)

Предупреждение: Луис Эрнандес, 27

"Гранада" вылетела, хотя перед последним туром имела очко преимущества над конкурентами, а еще единственная из всей троицы аутсайдеров играла сегодня дома.

Чего не хватило южанам? Вероятно, напора. "Эспаньол" редко переходил центр поля и выглядел инертно, что логично - "Попугаи" просто отбывали номер. За всех отдувался вратарь Диего Лопес, который классно потащил удары Пуэртаса и Молины еще до перерыва.

"Гранаде" надо было только поднажать, но она не смогла. Более того, даже когда хозяева получили довольно случайный пенальти за игру рукой, 40-летний Хорхе Молина с точки не попал в створ ворот.

38 - Only Real Betis in 2008/09 campaign was the Andalusian side to relegate collecting more points at the end of the season in #LaLiga this season this century (42) than @GranadaCF_en this term (38). Cheer-up#Granada #GranadaEspanyol pic.twitter.com/nC1CcUiaAj