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Гранада, четвертьфиналист Лиги Европы в прошлом сезоне, вылетела из Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Также высшие лиги Испании и Италии покинули Дженоа, Кальяри и еще 3 клуба

Гранада, четвертьфиналист Лиги Европы в прошлом сезоне, вылетела из Ла Лиги

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Гранада", в прошлом сезоне игравшая в четвертьфинале Лиги Европы, вылетела из высшего дивизиона Испании, Ла Лиги. Команда до конца боролась за спасительное 17 место, однако все же в последнем туре вылетела.

В последнем туре Серии А из лиги вылетели "Дженоа" и "Кальяри". Последним для сохранения места в дивизионе нужно было обыграть последнюю команду Серии А, "Венецию". Однако, команды сыграли со счетом 0:0.

Среди других команд, покинувших высшие лиги Испании и Италии в этом сезоне: "Венеция", "Леванте" и "Алавес". Среди спасшихся – "Салернитана", "Мальорка" и "Кадис".

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В статье: Гранада Леванте (Валенсия) Дженоа (Генуя) Кальяри Венеция Алавес
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Комментарии (1)
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Zaragoza (Днепр)
23.05.2022 в 00:49
Жаль, интересная команда, лучше бы Кадис вылетел
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