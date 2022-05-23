Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гранада, четвертьфиналист Лиги Европы в прошлом сезоне, вылетела из Ла Лиги
Также высшие лиги Испании и Италии покинули Дженоа, Кальяри и еще 3 клуба
Фото: Getty Images
"Гранада", в прошлом сезоне игравшая в четвертьфинале Лиги Европы, вылетела из высшего дивизиона Испании, Ла Лиги. Команда до конца боролась за спасительное 17 место, однако все же в последнем туре вылетела.
В последнем туре Серии А из лиги вылетели "Дженоа" и "Кальяри". Последним для сохранения места в дивизионе нужно было обыграть последнюю команду Серии А, "Венецию". Однако, команды сыграли со счетом 0:0.
Среди других команд, покинувших высшие лиги Испании и Италии в этом сезоне: "Венеция", "Леванте" и "Алавес". Среди спасшихся – "Салернитана", "Мальорка" и "Кадис".
Популярное сейчас
- Онлайн последнего дня в топ-лигах Европы: Сити выигрывает АПЛ, Милан - Серию А, слёзы Зинченко после победы
- Танцы на костях. Российские оккупанты провели футбольный матч в Мариуполе
- Билецкий – о прорыве украинских вертолетов на Азовсталь: Таких операций никогда в истории человечества не было
- Не стреляйте в пианиста, ПСЖ направляется в басню, Пересу лучше помолчать: пять выводов из решения Килиана Мбаппе
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО