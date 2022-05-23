Гранада, четвертьфиналист Лиги Европы в прошлом сезоне, вылетела из Ла Лиги

"Гранада", в прошлом сезоне игравшая в четвертьфинале Лиги Европы, вылетела из высшего дивизиона Испании, Ла Лиги. Команда до конца боролась за спасительное 17 место, однако все же в последнем туре вылетела.

В последнем туре Серии А из лиги вылетели "Дженоа" и "Кальяри". Последним для сохранения места в дивизионе нужно было обыграть последнюю команду Серии А, "Венецию". Однако, команды сыграли со счетом 0:0.

Среди других команд, покинувших высшие лиги Испании и Италии в этом сезоне: "Венеция", "Леванте" и "Алавес". Среди спасшихся – "Салернитана", "Мальорка" и "Кадис".