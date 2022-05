Примера. Вильярреал снял проклятие Барсы, Атлетико финиширует в ТОП-3

С 2008 года не побеждал "Вильярреал" "Барселону" во всех турнирах, и вот, наконец, 14-летняя серия подошла к концу.

У каталонцев сегодня не было мотивации, но нельзя сказать, что они вообще не старались. В первом тайме команда Хави постоянно висела на чужих воротах, и единственное, чего не хватало Феррану, Френки и Обамеянгу - это эффективности.

Ну, а "Вильярреал" сыграл именно так, как было надо - терпеливо, спокойно, хладнокровно перед чужими воротами. По сути, "Подводники" забили два гола с двух моментов - стопроцентная реализация!

4 - Barcelona find themselves trailing at the break for the fouth time in #LaLiga all season, their worst tally in a single season in the competition since 2003/04 (four too). Reset#FCB #barcelonavillarreal pic.twitter.com/OFELt9eCoJ — OptaJose (@OptaJose) May 22, 2022

Первый мяч - результат блестящего паса от Дани Парехо, который Педраса не имел права запороть. Второй - обрезка Адама Траоре в собственной штрафной. Если раньше и были сомнения, оставлять его или нет, то теперь они отпали окончательно.

Для "Барсы" поражение не значит ничего, кроме подпорченного настроения перед отпуском. Ну, и Хави тоже добавилось пищи для размышлений - сыграла-то его команда безвольно; с таким стилем о трофеях можно забыть.

"Вильярреал", в свою очередь, гарантировал себе место в Лиге конференций-2022/23, где точно будет среди фаворитов, с чем "Подводников" и поздравляем.

38-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Педраса, 41, Мой Гомес, 55

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес (Мингеса, 81), Араухо, Ленгле, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави (Пуч, 71) - Траоре (Дембеле, 57), Обамеянг (Фати, 57), Ферран Торрес (Депай, 71)

"Вильярреал": Рульи - Гаспар (Жексон, 67), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Пенья, 83) - Мой Гомес (Чуквезе, 83), Капу, Парехо, Тригейрос (Орье, 67) - Ло Чельсо, Алькасер (Эступиньян, 67)

Предупреждения: Гави, 45+1, Бускетс, 59, Альба, 65 - Парехо, 45+2

В этом матче первый тайм был намного интенсивнее второго. Как только баски узнали об успехах "Вильярреала" на "Камп Ноу", их пыл резко угас.

А до перерыва было действительно интересно. "Севилья" играла лучше - и момент Эн-Несири можно вспомнить, и попытку Ламелы в штангу, но и "Атлетик" отвечал своими атаками. Берчиче даже гол забил, но по ходу дела подыграл себе рукой, и его отменили.

Еще один отмененный мяч был уже у "Нервиона" на старте второй половины, когда Кунде по-хоккейному встал перед Симоном, что в футболе отнюдь не приветствуется.

4 - Rafa Mir ???????? & Ángel Correa ???????? has scored four goals as substitute players in #LaLiga this season, the most for this such players in the competition alongside Sevilla's Lamela & Rayo Vallecano's Falcao). Revulsive@SevillaFC_ENG @atletienglish #WeareSevilla #ATM pic.twitter.com/2V3qebsZPI — OptaJose (@OptaJose) May 22, 2022

Ну, а затем гости узнали, что "Вильярреал" забил второй - и матч как-то резко скис. "Севилья" воспользовалась этим - Рафа Мир забил, а бесподобный сегодня Ламела выступил ассистентом. На этом чемпионат для тех и других был окончен. Никаких сенсаций, все как мы привыкли - "Севилья" 4-я, "Атлетик" - 8-й.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Рафа Мир, 68

"Севилья": Дмитрович - Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос (Рекик, 46), Акунья - Оливер (Папу Гомес, 69), Жордан, Дилейни - Ламела (Окампос, 69), Эн-Несири (Рафа Мир, 59), Корона (Ракитич, 82)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Вильялибре, 73), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Беренгер (Серрано, 86), Венседор (Лекуэ, 73), Весга (Дани Гарсия, 46), Муньяин - Уильямс, Рауль Гарсия (Саррага, 46)

Предупреждения: Жордан, 25, Акунья, 76, Папу Гомес, 90+4 - Рауль Гарсия, 38, Берчиче, 57, Вивиан, 64

В матче двух монстров оборонительного футбола "Атлетико" предподнес "Сосьедаду" урок эффективности и воли к победе.

Первый тайм "Матрасники" провалили вчистую, и если бы не сэйвы Облака горели бы 0:2. Но что было потом? Команда забегала и за второй тайм создала 4 верных шанса! Матеус Кунья попал в перекладину, Гризманн не реализовал выход на ворота, но де Пауль и Корреа были точны.

Оба гола получились на загляденье - де Пауль сочно приложился издали, а во втором взятии ворот отмечаем прекрасную работу Коке в подыгрыше.

На этом песенка "Ла Реала" была спета - он уже не мог претендовать на большее, чем гол престижа, хотя и владел мячом вдвое больше времени. Были бы здоровы Оярсабаль и Давид Сильва - может, что-нибудь и получилось, а так...

3º - @atletienglish have finished in the top three in @LaLiga in each of the 10 full seasons with Diego Pablo Simeone ???????? as manager, having failed to do so in any of their previous 14 top-flight appearances. Podium#ATM pic.twitter.com/bIZOErT2om — OptaJose (@OptaJose) May 22, 2022

Впрочем, и после поражения баски все равно попали в Лигу Европы, с чем их и поздравляем. Касательно "Матрасников", то они в 11-й раз подряд финишировали в ТОП-3. Ниже клуб при Симеоне не опускается - какие еще доказательства величия Эль Чоло вам нужны?

38-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:2

Голы: Гуриди, 90+2 - де Пауль, 50, Корреа, 69

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сальдуа, 71), Элустондо, Ле Норманн, Рико - Мерино, Субименди, Ильярраменди (Гуриди, 81) - Рафинья (Порту, 63) - Исак (Янузай, 63), Серлот (Джуара, 71)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Рейнилду - Кондогбья - Льоренте, де Пауль (Лемар, 86), Коке, Карраско - Гризманн (Суарес, 86), Матеус Кунья (Корреа, 63)

Предупреждения: Ле Норманн, 13, Рафинья, 36, Мерино, 54, Порту, 76 - Гризманн, 45+2, Савич, 90+2