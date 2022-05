По личным причинам. Андрей Лунин пропустил тренировку мадридского Реала

Несмотря на окончание сезоне, игроки мадридского "Реала" не идут в отпуск. Впереди их ждет финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По сообщениям испанских СМИ, на сегодняшней тренировке мадридцев отсутствовали сразу два игрока - Андрей Лунин и Мариано Диас. Оба - по личным причинам.

????????| Lunin and Mariano did not train today due to personal reasons. @carlitosonda