По личным причинам. Андрей Лунин пропустил тренировку мадридского Реала

Несмотря на окончание сезоне, игроки мадридского "Реала" не идут в отпуск. Впереди их ждет финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По сообщениям испанских СМИ, на сегодняшней тренировке мадридцев отсутствовали сразу два игрока - Андрей Лунин и Мариано Диас. Оба - по личным причинам.

????????| Lunin and Mariano did not train today due to personal reasons. @carlitosonda — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2022

Отметим, что ничего не сообщалось о травме Лунина. Немного после на сайте УАФ появилась информация, что Андрей в этот понедельник впервые стал отцом. Вероятно, это и послужило причиной пропуска занятия.

После финала ЛЧ кипер присоединится к сборной для подготовки к июньским матчам.