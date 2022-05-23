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По личным причинам. Андрей Лунин пропустил тренировку мадридского Реала
Мадридцы готовятся к финалу Лиги Чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на окончание сезоне, игроки мадридского "Реала" не идут в отпуск. Впереди их ждет финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
По сообщениям испанских СМИ, на сегодняшней тренировке мадридцев отсутствовали сразу два игрока - Андрей Лунин и Мариано Диас. Оба - по личным причинам.
????????| Lunin and Mariano did not train today due to personal reasons. @carlitosonda— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2022
Отметим, что ничего не сообщалось о травме Лунина. Немного после на сайте УАФ появилась информация, что Андрей в этот понедельник впервые стал отцом. Вероятно, это и послужило причиной пропуска занятия.
После финала ЛЧ кипер присоединится к сборной для подготовки к июньским матчам.
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