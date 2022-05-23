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По личным причинам. Андрей Лунин пропустил тренировку мадридского Реала

Испания
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Мадридцы готовятся к финалу Лиги Чемпионов

По личным причинам. Андрей Лунин пропустил тренировку мадридского Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на окончание сезоне, игроки мадридского "Реала" не идут в отпуск. Впереди их ждет финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

По сообщениям испанских СМИ, на сегодняшней тренировке мадридцев отсутствовали сразу два игрока - Андрей Лунин и Мариано Диас. Оба - по личным причинам.

Отметим, что ничего не сообщалось о травме Лунина. Немного после на сайте УАФ появилась информация, что Андрей в этот понедельник впервые стал отцом. Вероятно, это и послужило причиной пропуска занятия.

После финала ЛЧ кипер присоединится к сборной для подготовки к июньским матчам.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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