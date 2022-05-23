Реал нашел новую цель во Франции после отказа Мбаппе

"Реал" контактирует с агентом центрального полузащитника "Монако" Орельеном Чуамени.

Marca пишет, что 22-летний француз был и ранее интересен Мадриду, но испанцы вели переговоры вяло, концентрируясь на подписании Килиана Мбаппе, которое в итоге сорвалось.

Теперь же "Реал" всерьез занялся Чуамени, которого в клубе считают долгосрочной заменой Каземиро, но есть нюанс - на хавбека также вышли представители "Ливерпуля". Торги обещают быть жаркими.

"Монако" удерживать Чуамени не собирается и намерен продать его как можно дороже - цена пока колеблется около 50 млн евро. В сезоне-2021/22 Орельен отыграл за монегасков 50 матчей и забил 5 голов.