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Реал нашел новую цель во Франции после отказа Мбаппе

Испания
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Орельен Чуамени уже ведет переговоры со "Сливочными"

Реал нашел новую цель во Франции после отказа Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sylvain Lefevre

Новина українською

"Реал" контактирует с агентом центрального полузащитника "Монако" Орельеном Чуамени.

Marca пишет, что 22-летний француз был и ранее интересен Мадриду, но испанцы вели переговоры вяло, концентрируясь на подписании Килиана Мбаппе, которое в итоге сорвалось.

Теперь же "Реал" всерьез занялся Чуамени, которого в клубе считают долгосрочной заменой Каземиро, но есть нюанс - на хавбека также вышли представители "Ливерпуля". Торги обещают быть жаркими.

"Монако" удерживать Чуамени не собирается и намерен продать его как можно дороже - цена пока колеблется около 50 млн евро. В сезоне-2021/22 Орельен отыграл за монегасков 50 матчей и забил 5 голов.

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В статье: Реал (Мадрид) Монако Орельен Тчуамени
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Источник:
Marca

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