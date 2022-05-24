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Наставник Атлетика покинул клуб. С ним баски брали Суперкубок и дважды играли в финале кубка
Пойдет в клуб статусом выше?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" Бильбао объявил об уходе главного тренера. Марселино Тораль оставил должность вакантной.
Данное решение можно назвать неожиданным, поскольку при Марселино баски провели несколько неплохих лет - были два финала кубка Испании, а также выигранный Суперкубок в сезоне 2020/21.
❤️⚪️— Athletic Club (@AthleticClub) May 24, 2022
Revive aquí la rueda de prensa de despedida de @Marcelino como entrenador del #AthleticClub ????
В завершившимся сезоне "Атлетик" не сумел пробиться в еврокубки, однако до последнего вел борьбу с "Вильяррелом" за место в Лиге Конференций. По итогу они заняли восьмое место.
Помимо "Атлетика", Марселино известен своей работой с "Валенсией", с которой дважды выходил в Лигу Чемпионов и побеждал в кубке Испании.
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