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Наставник Атлетика покинул клуб. С ним баски брали Суперкубок и дважды играли в финале кубка

Испания
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Пойдет в клуб статусом выше?

Наставник Атлетика покинул клуб. С ним баски брали Суперкубок и дважды играли в финале кубка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Атлетик" Бильбао объявил об уходе главного тренера. Марселино Тораль оставил должность вакантной.

Данное решение можно назвать неожиданным, поскольку при Марселино баски провели несколько неплохих лет - были два финала кубка Испании, а также выигранный Суперкубок в сезоне 2020/21.

В завершившимся сезоне "Атлетик" не сумел пробиться в еврокубки, однако до последнего вел борьбу с "Вильяррелом" за место в Лиге Конференций. По итогу они заняли восьмое место.

Помимо "Атлетика", Марселино известен своей работой с "Валенсией", с которой дважды выходил в Лигу Чемпионов и побеждал в кубке Испании.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Марселино Тораль
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