Наставник Атлетика покинул клуб. С ним баски брали Суперкубок и дважды играли в финале кубка

"Атлетик" Бильбао объявил об уходе главного тренера. Марселино Тораль оставил должность вакантной.

Данное решение можно назвать неожиданным, поскольку при Марселино баски провели несколько неплохих лет - были два финала кубка Испании, а также выигранный Суперкубок в сезоне 2020/21.

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Revive aquí la rueda de prensa de despedida de @Marcelino como entrenador del #AthleticClub ???? — Athletic Club (@AthleticClub) May 24, 2022

В завершившимся сезоне "Атлетик" не сумел пробиться в еврокубки, однако до последнего вел борьбу с "Вильяррелом" за место в Лиге Конференций. По итогу они заняли восьмое место.

Помимо "Атлетика", Марселино известен своей работой с "Валенсией", с которой дважды выходил в Лигу Чемпионов и побеждал в кубке Испании.